إنجلترا تقلب الطاولة على إيطاليا وتتأهل إلى نهائي يورو 2025

خطفت سيدات بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة 2025

بأداء درامي حابس للأنفاس، خطفت سيدات بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة 2025، بعد فوز مثير على (2-1)، في نصف النهائي الذي جمعهما مساء أمس الثلاثاء.

المنتخب الإيطالي كان قريبا من الفوز، بعدما تقدّم بهدف باربرا بونانسيا في الدقيقة 33، مستغلا الأداء الباهت لسيدات "الأسود الثلاثة" وقلّة فرصهنّ الهجوميّة.

ولكن، كما فعلن أمام السويد في ربع النهائي، رفضت لاعبات المدربة سارينا ويغمان الاستسلام، وانتظرن حتى الوقت بدل الضائع ليخطفن التعادل عبر أغييمانغ، التي سجّلت مجددا في اللحظات الحرجة وأبقت حظوظ بلادها حيّة، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله.

وفي الشوط الإضافي الثاني، حصلت إنجلترا على ركلة جزاء بعد تدخل متهور من إيما سيفيريني على بيث ميد، فسدّدت كيلي وتصدّت الحارسة الإيطالية لورا جولياني، لكن كيلي كانت الأسرع على المتابعة، فأودعت الكرة في الشباك مانحة بلادها فوزا قاتلا وتأهلا إلى النهائي الثالث تواليا في البطولات الكبرى.

إنجلترا، للدفاع عن لقبها القاري، تواجه في النهائي المقرّر يوم الأحد المقبل في مدينة السويسرية، الفائز من مواجهة وألمانيا التي تجري الليلة.





