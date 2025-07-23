إنجلترا تقلب الطاولة على إيطاليا وتتأهل إلى نهائي يورو 2025

بأداء درامي حابس للأنفاس، خطفت سيدات إنجلترا
بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة أوروبا
2025، بعد فوز مثير على إيطاليا
(2-1)، في نصف النهائي الذي جمعهما مساء أمس الثلاثاء.
المنتخب الإيطالي كان قريبا من الفوز، بعدما تقدّم بهدف باربرا بونانسيا في الدقيقة 33، مستغلا الأداء الباهت لسيدات "الأسود الثلاثة" وقلّة فرصهنّ الهجوميّة.
ولكن، كما فعلن أمام السويد في ربع النهائي، رفضت لاعبات المدربة سارينا ويغمان الاستسلام، وانتظرن حتى الوقت بدل الضائع ليخطفن التعادل عبر ميشيل
أغييمانغ، التي سجّلت مجددا في اللحظات الحرجة وأبقت حظوظ بلادها حيّة، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله.
وفي الشوط الإضافي الثاني، حصلت إنجلترا على ركلة جزاء بعد تدخل متهور من إيما سيفيريني على بيث ميد، فسدّدت كلوي
كيلي وتصدّت الحارسة الإيطالية لورا جولياني، لكن كيلي كانت الأسرع على المتابعة، فأودعت الكرة في الشباك مانحة بلادها فوزا قاتلا وتأهلا إلى النهائي الثالث تواليا في البطولات الكبرى.
إنجلترا، للدفاع عن لقبها القاري، تواجه في النهائي المقرّر يوم الأحد المقبل في مدينة بازل
السويسرية، الفائز من مواجهة إسبانيا
وألمانيا التي تجري الليلة.