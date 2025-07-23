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جماهير برشلونة ترحّب براشفورد بجدارية مدهشة

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جماهير برشلونة ترحّب براشفورد بجدارية مدهشة
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كرة القدم

2025-07-23 | 00:58
جماهير برشلونة ترحّب براشفورد بجدارية مدهشة

استقبل جمهور برشلونة النجم الإنجليزي بطريقة استثنائية

استقبل جمهور برشلونة النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد بطريقة استثنائية، عبر جدارية ضخمة ومبهرة ظهرت في أحد شوارع كتالونيا، بدا فيها اللاعب وهو يحتفل بحركته الشهيرة "الإشارة إلى الرأس" أثناء انزلاقه على ركبتيه.
الجدارية التي لاقت رواجا واسعا، وجاءت بالتزامن مع اقتراب الإعلان الرسمي عن انتقال راشفورد إلى النادي الكتالوني، في صفقة إعارة لموسم واحد، تتحمّل فيها إدارة برشلونة راتبه الكامل البالغ 325 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، مع خيار شراء نهائي بقيمة 26 مليون جنيه إسترليني الصيف المقبل. 
وكان راشفورد، البالغ من العمر 27 عاما، قد وصل أول أمس الاثنين إلى برشلونة وأجرى الفحوصات الطبية وشارك في التمرين المسائي أمس، على أن يُقدَّم رسميا للجماهير اليوم الأربعاء.
ومن المتوقّع أن يُعزّز راشفورد الجبهة اليسرى لهجوم برشلونة، إلى جانب أسماء مثل رافينيا ولامين يامال، بينما يرى فليك أنّه قادر على سدّ ثغرة واضحة في المنظومة الهجوميّة.
وفي حال تألقه، يُرجّح أن يتم تفعيل بند الشراء، وسط آمال بأن تشكّل هذه المحطّة نقطة تحوّل في مسيرته، ويُعدّ راشفورد أول لاعب إنجليزي يرتدي قميص برشلونة منذ غاري لينيكر، ما يُضفي على تجربته المرتقبة طابعا تاريخيا وحجما كبيرا من الترقّب.
أما جدارية الترحيب، فقد بدت بمثابة رسالة واضحة: برشلونة ينتظر الكثير من ماركوس راشفورد.


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