فيديو - "طائرة ورقيّة" كادت تقتل لاعباً

O lateral-direito Igor Nunes sofreu um incidente inusitado durante a partida do Maranhão no Castelão, válida pela 13ª rodada da Série D: uma linha de pipa se enroscou em seu pescoço e quase causou um corte sério. pic.twitter.com/PQlo0kfQ3P — Portal Roma News (@RomaNewsOficial) July 21, 2025

O lateral-direito Igor Nunes sofreu um incidente inusitado durante a partida do Maranhão no Castelão, válida pela 13ª rodada da Série D: uma linha de pipa se enroscou em seu pescoço e quase causou um corte sério. pic.twitter.com/PQlo0kfQ3P — Portal Roma News (@RomaNewsOficial) July 21, 2025

تعرّض اللاعب إيغور نونيز، الى إصابة خطيرة في الرقبة، أثناء مباراة فريقه في دوري الدرجة الرابعة البرازيلي.ففي الدقيقة 47، سقط اللاعب أرضاً وهو مندفع داخل منطقة الجزاء، فأوقف الحكم جيلتون سيلفا المباراة، وذكر في تقريره أن خيط طائرة ورقية سقطت على أرض الملعب من خارجه، علق في رقبة اللاعب وكاد أن يتسبب في كارثة.واضطر الحكم إلى إيقاف المباراة عدة مرات لإزالة الطائرات الورقية الأخرى التي سقطت داخل الملعب، علماً أن حكومة ولاية ماراناو كانت حظرت تحليق الطائرات الورقية قرب الملاعب في أيام الفعاليات الرياضية لتجنب المواقف الخطرة.