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فيديو - "طائرة ورقيّة" كادت تقتل لاعباً

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فيديو - &quot;طائرة ورقيّة&quot; كادت تقتل لاعباً
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كرة القدم

2025-07-23 | 01:00
فيديو - "طائرة ورقيّة" كادت تقتل لاعباً

أثناء مباراة فريقه في دوري الدرجة الرابعة البرازيلي

تعرّض اللاعب إيغور نونيز، الى إصابة خطيرة في الرقبة، أثناء مباراة فريقه في دوري الدرجة الرابعة البرازيلي.
ففي الدقيقة 47، سقط اللاعب أرضاً وهو مندفع داخل منطقة الجزاء، فأوقف الحكم جيلتون مورا سيلفا المباراة، وذكر في تقريره أن خيط طائرة ورقية سقطت على أرض الملعب من خارجه، علق في رقبة اللاعب وكاد أن يتسبب في كارثة.
واضطر الحكم إلى إيقاف المباراة عدة مرات لإزالة الطائرات الورقية الأخرى التي سقطت داخل الملعب، علماً أن حكومة ولاية ماراناو كانت حظرت تحليق الطائرات الورقية قرب الملاعب في أيام الفعاليات الرياضية لتجنب المواقف الخطرة.


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إيغور نونيز

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