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صورة من عيد ميلاد تُحرج نجم برشلونة السابق

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صورة من عيد ميلاد تُحرج نجم برشلونة السابق
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كرة القدم

2025-07-23 | 01:06
صورة من عيد ميلاد تُحرج نجم برشلونة السابق

نشر نجم برشلونة السابق صورة من احتفال أقيم في حديقة "سيام" المائية

تسببت صورة في تعرض النجم الإسباني السابق بيدرو رودريغيز، الى هجوم واسع من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
فقد نشر نجم برشلونة السابق صورة من احتفال أقيم في حديقة "سيام" المائية، لابنه مارك في عيد ميلاده، وهو يرتدي فستانا وتاجاً، في وجود زوجته السابقة مارتين وشقيقيه برايان وكايل.
وكتب بيدرو  على إنستغرام  مارك، عام آخر في أفضل حديقة مائية في العالم، شكرا لسيام بارك على هذا اليوم الرائع"، الا ان التعليقات كانت ساخرة، وتمحورت حول مبدأ "بنت أم ولد؟"، فكتب أحدهم "لا يزال هناك وقت لإنقاذ ابنك، لا تيأس"، ما دفع ببيدرو الى إغلاق التعليقات.
ويلعب  بيدرو حالياً مع لاتسيو، حيث سجل في الموسم الماضي 14 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة خلال 44 مباراة، ما دفع بالنادي الايطالي الى تجديد عقده لموسم إضافي.


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