أنا إيفانوفيتش تعلن طلاقها من شفاينشتايغر .. هذا هو السبب

بعد تسع سنوات من الزواج

أعلنت نجمة التنس الصربية أنا إيفانوفيتش رسميا انفصالها عن لاعب يونايتد السابق باستيان شفاينشتايغر، بعد تسع سنوات من الزواج، بسبب "خلافات لا يمكن حلّها"، وفقا لما أكّده محاميها.

الزوجان، اللذان شكّلا أحد أبرز الثنائيات في عالم الرياضة، تزوّجا في حفل في عام 2016، بعد علاقة بدأت عام 2014 حين كان شفاينشتايغر في بايرن ميونيخ، بينما كانت إيفانوفيتش على مشارف الاعتزال، ورزق الثنائي بثلاثة أبناء، لم يُعلَن اسم أصغرهم، بينما يُعرف الابنان الأكبران لوكا وليون.

ويأتي إعلان الطلاق بعد أشهر من الشائعات، زادها تداول صور لشفاينشتايغر برفقة امرأة أخرى، يُعتقد أنها من وتدعى "سيلفا"، ظهرت معه في مناسبات مختلفة، منها رحلة إلى مايوركا.

في المقابل، شوهدت إيفانوفيتش مؤخرا في خلال دورة ويمبلدون، حيث سبق أن بلغت نصف النهائي قبل 18 عاما.

وشدد محامي إيفانوفيتش في بيان على طلب احترام خصوصية الطرفين وأطفالهما، مؤكدا عدم صدور أي تعليقات إضافية.







