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هل انتحر نجم فيورنتينا ومنتخب إيطاليا؟

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هل انتحر نجم فيورنتينا ومنتخب إيطاليا؟
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كرة القدم

2025-07-23 | 06:05
هل انتحر نجم فيورنتينا ومنتخب إيطاليا؟

ساد الحزن الوسط الكروي الإيطالي

ساد الحزن الوسط الكروي الإيطالي مع الإعلان عن وفاة "سيليست بين"، نجم نادي فيورنتينا والمنتخب الإيطالي السابق، عن 64 عاماً.
ويعتبر سيليست من أبرز الأسماء في تاريخ فيورنتينا، حيث لعب تسع مواسم ما بين 1982 و1991، منذ انتقاله من بيروجيا، بينها الخسارة في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 1989-1990 (1-3) أمام يوفنتوس.
وتحدثت صحيفة آس الإسبانية، عن شكوك أولية تتعلق بالانتحار، حيث تم العثور على جثة اللاعب السابق، بعدما فشل أحد أفراد أسرته في التواصل معه لساعات، فقام بإبلاغ خدمات الطوارئ التي حضرت فوجدته ميتاً في منزله في مدينة فلورنسا.


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