هل انتحر نجم فيورنتينا ومنتخب إيطاليا؟

ساد الحزن الوسط الكروي الإيطالي

ساد الحزن الوسط الكروي الإيطالي مع الإعلان عن وفاة "سيليست بين"، نجم نادي والمنتخب الإيطالي السابق، عن 64 عاماً.

ويعتبر سيليست من أبرز الأسماء في تاريخ فيورنتينا، حيث لعب تسع مواسم ما بين 1982 و1991، منذ انتقاله من بيروجيا، بينها الخسارة في نهائي الأوروبي 1989-1990 (1-3) أمام .

وتحدثت صحيفة آس الإسبانية، عن شكوك أولية تتعلق بالانتحار، حيث تم العثور على جثة اللاعب السابق، بعدما فشل أحد أفراد أسرته في التواصل معه لساعات، فقام بإبلاغ التي حضرت فوجدته ميتاً في منزله في مدينة .





