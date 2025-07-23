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هل يتم إيقاف ميسي وجوردي ألبا في قمّة الدوري الأميركي؟

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هل يتم إيقاف ميسي وجوردي ألبا في قمّة الدوري الأميركي؟
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كرة القدم

2025-07-23 | 06:08
هل يتم إيقاف ميسي وجوردي ألبا في قمّة الدوري الأميركي؟

تقام الليلة في مدينة أوستن مباراة كل النجوم

تقام الليلة على ملعب "كيو 2" في مدينة أوستن، مباراة كل النجوم، التي تجمع سنوياً نخبة لاعبي الدوري الأميركي ونظرائهم من الدوري المكسيكي.
وتضم القائمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني جوردي ألبا لاعبي إنتر ميامي، إلا أنهما لم يتدربا مع الفريق أمس الاثنين، ما أثار الشكوك حول مشاركتهما.
وتنص لوائح الدوري الأميركي على التعرض للإيقاف لمباراة واحدة في الدوري المحلي لأي لاعب يتخلف عن مباراة كل النجوم دون عذر رسمي مقبول.
وبالتالي، في حال عدم مشاركة ميسي أو ألبا دون تبرير طبي أو إعفاء رسمي من قبل الرابطة، فقد يغيبان عن المواجهة الهامة التي يخوضها إنتر ميامي يوم السبت المقبل مع سينسيناتي، متصدر المنطقة الشرقية (48 نقطة) الذي يتأخر عنه انتر بسبع نقاط، ولكن مع ثلاث مباريات أقل .



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ليونيل ميسي

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