هل يتم إيقاف ميسي وجوردي ألبا في قمّة الدوري الأميركي؟

تقام الليلة في مدينة مباراة كل النجوم

تقام الليلة على ملعب "كيو 2" في مدينة ، مباراة كل النجوم، التي تجمع سنوياً نخبة لاعبي الدوري الأميركي ونظرائهم من .

وتضم القائمة النجم الأرجنتيني ليونيل والإسباني لاعبي إنتر ، إلا أنهما لم يتدربا مع الفريق أمس الاثنين، ما أثار الشكوك حول مشاركتهما.

وتنص لوائح الدوري الأميركي على التعرض للإيقاف لمباراة واحدة في الدوري المحلي لأي لاعب يتخلف عن مباراة كل النجوم دون عذر رسمي مقبول.

وبالتالي، في حال عدم مشاركة ميسي أو دون تبرير طبي أو إعفاء رسمي من قبل الرابطة، فقد يغيبان عن المواجهة الهامة التي يخوضها إنتر ميامي يوم السبت المقبل مع ، متصدر (48 نقطة) الذي يتأخر عنه انتر بسبع نقاط، ولكن مع ثلاث مباريات أقل .







