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إسبانيا وإنجلترا وجهاً لوجه مجددا

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إسبانيا وإنجلترا وجهاً لوجه مجددا
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كرة القدم

2025-07-24 | 01:12
إسبانيا وإنجلترا وجهاً لوجه مجددا

في مواجهة تُعيد مشهد نهائي كأس العالم الأخيرة بينهما

تتجه أنظار عشّاق كرة القدم الأوروبية إلى ملعب سانت جاكوب بارك في بازل، حيث يلتقي منتخبا إسبانيا وإنجلترا في نهائي بطولة أوروبا للسيدات 2025، في مواجهة تُعيد مشهد نهائي كأس العالم الأخيرة بينهما، وتعد بفصل جديد في واحدة من أكثر المنافسات الكروية التقليدية اشتعالا في الكرة النسائية الحديثة.
النهائي المقرّر مساء الأحد، 27 تموز - يوليو، يُعدّ الأول بين المنتخبين في تاريخ البطولة القارية، رغم كونهما من كبار منتخبات العالم، ويمثّل محطة تاريخية خاصة للمنتخب الإسباني، الذي بلغ نهائي اليورو للمرة الأولى في تاريخه، بعد عامين فقط على تتويجه بلقبه العالمي الأول في أستراليا 2023.
وفي المقابل، تدخل إنجلترا المواجهة بصفة حاملة اللقب، بعدما توجت بالبطولة الماضية على حساب ألمانيا في ويمبلي عام 2022، ويأمل المنتخب الإنجليزي في الحفاظ على عرشه القاري، مستندا إلى خبرة كبيرة في المباريات الحاسمة، ما قد يصنع الفارق في موقعة تتّسم بأعلى درجات الضغط والتكافؤ.
وكانت آخر مواجهة نهائية جمعت المنتخبين في نهائي كأس العالم 2023، حين فازت إسبانيا بهدف دون ردّ سجّلته أولغا كارمونا، لتحقق أول لقب عالمي في تاريخها، وتُطلق شرارة المنافسة المباشرة مع المنتخب الإنجليزي.
الطريق إلى النهائي هذا الصيف كشف الكثير عن شخصية كل منتخب، إسبانيا قدّمت عروضا هجومية مقنعة، اجتازت خلالها منتخبات إيطاليا، بلجيكا، البرتغال، سويسرا، وألمانيا، مؤكدة أنها باتت قوة مكتملة لا تكتفي بالموهبة.
أما إنجلترا، فشقّت طريقها بصعوبة، بعد خسارة الافتتاح أمام فرنسا، قبل أن تنتفض بالفوز على ويلز وهولندا، ثم تتجاوز السويد وإيطاليا في أدوار خروج المغلوب في مباريات اتسمت بالنّدّيّة.
نهائي الأحد سيحسم من يرفع الكأس: هل تواصل إنجلترا فرض هيمنتها الأوروبية؟ أم تكتب إسبانيا فصلًا جديدا في صعودها اللافت وتضيف اللقب القاري إلى مثيله العالمي؟.



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بطولة أوروبا للسيدات

أولغا كارمونا

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