إسبانيا وإنجلترا وجهاً لوجه مجددا

في مواجهة تُعيد نهائي كأس بينهما

تتجه أنظار عشّاق كرة القدم الأوروبية إلى ملعب سانت جاكوب بارك في ، حيث يلتقي منتخبا وإنجلترا في نهائي بطولة للسيدات 2025، في مواجهة تُعيد نهائي كأس بينهما، وتعد بفصل جديد في واحدة من أكثر المنافسات الكروية التقليدية اشتعالا في الكرة النسائية الحديثة.

النهائي المقرّر مساء الأحد، 27 تموز - يوليو، يُعدّ الأول بين المنتخبين في تاريخ البطولة القارية، رغم كونهما من كبار منتخبات العالم، ويمثّل محطة تاريخية خاصة للمنتخب الإسباني، الذي بلغ نهائي اليورو للمرة الأولى في تاريخه، بعد عامين فقط على تتويجه بلقبه العالمي الأول في 2023.

وفي المقابل، تدخل المواجهة بصفة حاملة اللقب، بعدما توجت بالبطولة الماضية على حساب ألمانيا في عام 2022، ويأمل المنتخب الإنجليزي في الحفاظ على عرشه القاري، مستندا إلى خبرة كبيرة في المباريات الحاسمة، ما قد يصنع الفارق في موقعة تتّسم بأعلى درجات الضغط والتكافؤ.

وكانت آخر مواجهة نهائية جمعت المنتخبين في نهائي كأس العالم 2023، حين فازت إسبانيا بهدف دون ردّ سجّلته ، لتحقق أول لقب عالمي في تاريخها، وتُطلق شرارة المنافسة المباشرة مع المنتخب الإنجليزي.

الطريق إلى النهائي هذا الصيف كشف الكثير عن شخصية كل منتخب، إسبانيا قدّمت عروضا هجومية مقنعة، اجتازت خلالها منتخبات ، ، ، ، وألمانيا، مؤكدة أنها باتت قوة مكتملة لا تكتفي بالموهبة.

أما إنجلترا، فشقّت طريقها بصعوبة، بعد خسارة الافتتاح أمام فرنسا، قبل أن تنتفض بالفوز على ويلز وهولندا، ثم تتجاوز السويد وإيطاليا في أدوار خروج المغلوب في مباريات اتسمت بالنّدّيّة.

نهائي الأحد سيحسم من يرفع الكأس: هل تواصل إنجلترا فرض هيمنتها الأوروبية؟ أم تكتب إسبانيا فصلًا جديدا في صعودها اللافت وتضيف اللقب القاري إلى مثيله العالمي؟.







