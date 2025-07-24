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لاعب ليفربول يخلّد ذكرى ديوغو جوتا بطريقة فريدة

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لاعب ليفربول يخلّد ذكرى ديوغو جوتا بطريقة فريدة
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كرة القدم

2025-07-24 | 01:19
لاعب ليفربول يخلّد ذكرى ديوغو جوتا بطريقة فريدة

أعدّه كتحيّة شخصّية مؤثّرة لزميله الراحل ديوغو جوتا

كشف مدافع ليفربول، كوستاس تسيميكاس، عن وشم جديد على يده اليسرى، أعدّه كتحيّة شخصّية مؤثّرة لزميله الراحل ديوغو جوتا، الذي توفّي في حادث سير مأساوي مطلع الشهر الجاري. 
وجاء في الوشم عبارة "Wish you were here" (ليتك كنت هنا)، إلى جانب رقم القميص 20 الذي كان يحمله جوتا مع ليفربول.
الوشم ظهر خلال مباراة ليفربول التحضيرية أمام بريستون التي أقيمت في ملعب ديبدايل في 13 تموز - يوليو، بعد عشرة أيام فقط من وفاة جوتا، وشهدت المباراة دقيقة صمت قبل انطلاقها، كما وضع اللاعبون شارات سوداء، وعُرضت صور رقمية تكريمية في أرجاء الملعب.





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رياضة

كرة القدم

ليفربول

كوستاس تسيميكاس

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