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ليفربول ينفق بسخاء في سوق الانتقالات والأنظار نحو صفقة قياسية

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ليفربول ينفق بسخاء في سوق الانتقالات والأنظار نحو صفقة قياسية
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كرة القدم

2025-07-25 | 01:07
ليفربول ينفق بسخاء في سوق الانتقالات والأنظار نحو صفقة قياسية

يواصل نادي ليفربول تحركاته الواسعة في سوق الانتقالات الصيفية

يواصل نادي ليفربول تحركاته الواسعة في سوق الانتقالات الصيفية، في إطار مشروع إعادة بناء الفريق وتعزيز صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.
وحتى الآن، ضم النادي سبعة لاعبين جدد في مراكز مختلفة، وسط توقعات بأن نشاطه في السوق لم ينتهِ بعد، لا سيما مع تصاعد الحديث عن سعيه لضم مهاجم نيوكاسل ألكسندر إيزاك، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 150 مليون يورو.
شملت تعاقدات ليفربول لهذا الصيف أسماء بارزة مثل فلوريان فيرتز، ميلوس كيركيز، جيريمي فريمبونغ، آرمين بيتشي، جيورجي مامارداشفيلي، فريدري وودمان، وهوغو إيكيتيكي.
وتوزعت هذه التعاقدات على خطوط الدفاع والوسط والهجوم، في خطوة تهدف إلى بناء فريق متوازن قادر على المنافسة محليا وأوروبياً.
وتشير التقديرات إلى ارتفاع كبير في القيمة السوقية لعدد من لاعبي الفريق، على رأسهم فيرتز الذي وصلت قيمته إلى 125 مليون يورو، يليه إيكيتيكي بـ95 مليون يورو وغيرهما.
رغم الصفقات الكبيرة التي أُبرمت حتى الآن، تتجه الأنظار إلى ما قد يكون أضخم صفقة في تاريخ النادي، حيث يُقال إن ليفربول بدأ مفاوضات لضم ألكسندر إيزاك، المهاجم السويدي المتألق، في صفقة قد تُكلّف خزائن "الريدز" قرابة 150 مليون يورو.
التحركات الأخيرة تعكس رغبة واضحة في البقاء على منصات التتويج، من خلال بناء فريق شاب وطموح، قادر على مواجهة التحديات، والاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.



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