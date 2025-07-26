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ريال بيتيس يصطاد من مياه ريال مدريد

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ريال بيتيس يصطاد من مياه ريال مدريد
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كرة القدم

2025-07-26 | 01:07
ريال بيتيس يصطاد من مياه ريال مدريد

يواصل ريال بيتيس "الصيد" من أكاديمية ريال مدريد "لا فابريكا"

بعد أن ضمّ في السنوات الأخيرة لاعبين مثل لوكاس ألكاثار، وخورخي أورييرو، وإلياز زيدان، يواصل ريال بيتيس "الصيد" من أكاديمية ريال مدريد "لا فابريكا" لتعزيز فئاته السنية. 
وآخر المنضمين إلى القائمة هو بورخا ألونسو، الذي انتقل إلى الفريق الرديف "بيتيس ديبورتيفو" في دوري الدرجة الأولى (RFEF)، قادماً من كاستيا، بعقد يمتد لثلاثة مواسم حتى العام 2029.
المهاجم الكناري المتعدد الاستخدامات، البالغ من العمر 21 عاما، خاض 17 مباراة مع ريال مدريد كاستيا الموسم الماضي تحت قيادة راؤول غونزاليس، قدّم خلالها أربع تمريرات حاسمة، وهو لاعب هجومي قادر على اللعب على الأطراف أو كصانع ألعاب، ويُعد رابع تعزيز لبيتيس ديبورتيفو لموسم 2025-2026.
وقال بورخا بعد توقيعه مع الفريق "إنها فرصة مهمة جدا بالنسبة لي، لأنهم أحبوني كثيرا رغم كل ما مررنا به. سأحاول أن أقدّم كل ما بوسعي لمساعدة هذا النادي والتطوّر كلاعب كرة قدم". 
وأضاف “أنا لاعب ماهر، أحب امتلاك الكرة كثيرا، أنظر دائما إلى المرمى ولا أخاف من المواجهات الفردية، وأعتقد أنني أستطيع تقديم الكثير، أظن انه سيكون عامًا نحقق فيه الكثير من الأمور ونحقق نجاحات كبيرة، وأعتقد أننا سنصل بعيدا".



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