فيديو - هالاند يستعرض تدريباته البدنية استعدادا للموسم الجديد

نشر النجم النرويجي مقطع فيديو عبر حساباته، يُظهر جانبا من تدريباته البدنية المكثفة التي يُجريها خلال عطلته الصيفية، وذلك استعدادا لانطلاقة موسم 2025/2026.وظهر مهاجم ، البالغ من العمر 25 عاما، وهو يركض على أحد التلال من دون قميص، مرفقا الفيديو بتعليق مقتضب "Let’s go 🚀"، في رسالة تؤكد عزيمته على العودة بقوة بعد موسم لم يكن بمستوى طموحاته.ورغم الأداء المتواضع نسبيا وفقا لمعاييره، فقد أنهى هالاند الموسم الماضي بـ34 هدفا و5 تمريرات حاسمة في 48 مباراة، محتلاً المركز الثالث في قائمة هدّافي الدوري الإنجليزي ، لكنّه فشل ايضا في قيادة السيتي إلى نصف نهائي كأس للأندية، بعد الإقصاء أمام السعودي في الولايات المتحدة.ولاقى منشور هالاند تفاعلا من لاعبي الدوري الإنجليزي وحتّى من الخصوم، ومن بينهم دومينيك سوبوسلاي وجيريمي دوكو، إضافة إلى كالفين فيليبس الذي تحيط الشكوك بمستقبله مع النادي، فيما يترّقب الجميع عودة الفريق إلى التدريبات الجماعية تحضيرا للموسم الجديد.