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كول بالمر يخلط بين السعودية وجنوب إفريقيا!

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كول بالمر يخلط بين السعودية وجنوب إفريقيا!
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كرة القدم

2025-07-30 | 00:50
كول بالمر يخلط بين السعودية وجنوب إفريقيا!

أثار جناح تشيلسي موجة من السخرية والجدل عبر إنستغرام

أثار جناح تشيلسي كول بالمر موجة من السخرية والجدل عبر إنستغرام، بعد أن خلط بين السعودية وجنوب إفريقيا في تعليقه على انتقال زميله جواو فيليكس إلى نادي النصر.
وكان تشيلسي قد نشر عبر حسابه الرسمي على إنستغرام خبر انتقال المهاجم البرتغالي جواو فيليكس إلى النصر السعودي، ليعلق فيليكس قائلا "ذات يوم كنت (a blue) وسأظل دوما كذلك"، في إشارة إلى فترته مع النادي اللندني.
لكن المثير للانتباه جاء في رد كول بالمر، الذي كتب "حظا سعيدا في جنوب إفريقيا" مرفقا بتعبير قلب، في خطأ جغرافي واضح أثار موجة من التعليقات الساخرة.
وكتب أحد المتابعين تعليقا ساخرا "ماذا؟ يبدو أنه بحاجة إلى دروس في الجغرافيا"، بينما علق آخر "أنا هنا فقط لأرى تعليق بالمر .. أين هو؟".
ورغم أن منشور تشيلسي حصد أكثر من 330 ألف إعجاب و6,200 تعليق خلال ساعات قليلة، إلا أن تعليق بالمر اختفى لاحقًا، ما دفع كثيرين للاعتقاد بأنه قام بحذفه بعد موجة التفاعل الساخرة.





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