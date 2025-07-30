بدء محاكمة ديميتري باييت في البرازيل باتهامات شنيعة

بدأت السلطات القضائية بمحاكمة لاعب أولمبيك وفاسكو دا غاما السابق

بدأت السلطات القضائية في ريو دي جانيرو بمحاكمة لاعب أولمبيك وفاسكو دا غاما السابق، ، بتهمة ممارسة العنف النفسي ضد المحامية البرازيلية لاريسا فيراري، التي أقام معها علاقة عاطفية خارج إطار الزواج، وفق ما أفادت به وسائل إعلام برازيلية.

وكان المحكمة السابعة للعنف الأسري ضد قد قبلت يوم الجمعة الماضي الشكوى المقدمة من النيابة العامة ضد باييت، والتي تتهمه بالتسبب بأضرار عاطفية لفيراري خلال علاقتهما، من خلال "مواقف وتعبيرات مهينة وحاطة من الكرامة"، بحسب ما ذكرت .

وأفاد الجهاز القضائي في ريو دي جانيرو أن القضية تخضع لسرية التحقيق، ولا يملك حق الاطلاع عليها سوى الأطراف المعنية.

ونشرت فيراري عبر حسابها في مقطعا من (CNN) يتناول قرار المحكمة، وعلّقت قائلة "العدالة تتحقق، لقد قلت الحقيقة دائما، وهذا يثبت أن رواياتي صحيحة، أنا سعيدة من أجلي ومن أجل جميع النساء اللواتي للأسف لا يملكن القوة لتقديم شكاوى".

واندلع الجدل في - أبريل من هذا العام، حينما اتهمت فيراري باييت علنا ثم قضائيا، بأنه مارس عليها التلاعب والإهانة، وأجبرها على شرب بولها والتقاط صور مهينة، وهي أفعال قالت النيابة، نقلاً عن وسائل الإعلام، إنها تسببت لها بحالة من "الانهيار العاطفي والقلق والاكتئاب".

ولم يُدلِ باييت، البالغ من العمر 38 عاما وأحد أساطير أولمبيك مرسيليا، بأي تصريح علني حتى الآن حول القضية.

وكان اللاعب قد فسخ عقده بـ"التراضي" في مطلع حزيران - الماضي مع نادي فاسكو دا غاما البرازيلي، الذي انضم إليه في آب - أغسطس 2023، وهو الآن بلا نادٍ.

وكان من المفترض أن يستمر عقده مع النادي حتى 31 تموز - يوليو من هذا العام، إلا أنه لم يشارك في أي مباراة منذ نيسان - أبريل بسبب إصابة في الركبة.







