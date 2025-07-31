فيديو - يامال وراشفورد يبدآن تكوين علاقة قوية في برشلونة

fent la celebració de 🫡 pic.twitter.com/ueXesTBGe5 — FC (@FCBarcelona_cat) July 30, 2025

بدأ الشاب والنجم في بناء علاقة مميزة في برشلونة، حيث قام اللاعب الإسباني بتقليد احتفال زميله الشهير بعد تسجيل هدف خلال إحدى حصص التدريب.وكانت هذه الحركة بمثابة مؤشر على التناغم المتزايد بين الثنائي، حيث وقف يامال ثابتاً، وأشار بإصبعه إلى جبهته، وهي الإشارة التي أصبح راشفورد معروفاً بها للاحتفال بأهدافه، والتي يعتقد أنها تدل على رحلته الشخصية نحو بناء القوة الذهنية.انتقال راشفورد إلى برشلونة جاء بعد جهود طويلة خلف الكواليس، حيث كان اللاعب الدولي الإنجليزي متحمساً للرحيل عن يونايتد بسبب تدهور علاقته مع المدرب روبين أموريم.ووفقاً للتقارير، استمر راشفورد في التواصل مع يامال بشكل مستمر، معبراً عن حماسه للانضمام إلى الشاب الموهوب.وتدل المؤشّرات الأوليّة إلى أنّ الثنائي يظهر توافقاً تكتيكياً وشخصياً في التدريبات، ما يعزز الآمال بأن يشكلا تهديداً هجومياً قوياً لبرشلونة في الموسم المقبل.ويستعد برشلونة لملاقاة جيسي لينغارد وزملائه في مباراة ودية ضد فريق إف سي في ملعب سيول الخميس.