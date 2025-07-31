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فيديو - يامال وراشفورد يبدآن تكوين علاقة قوية في برشلونة

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فيديو - يامال وراشفورد يبدآن تكوين علاقة قوية في برشلونة
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كرة القدم

2025-07-31 | 00:55
فيديو - يامال وراشفورد يبدآن تكوين علاقة قوية في برشلونة

بدأ يامال وراشفورد في بناء علاقة مميزة في برشلونة

بدأ الشاب لامين يامال والنجم ماركوس راشفورد في بناء علاقة مميزة في برشلونة، حيث قام اللاعب الإسباني بتقليد احتفال زميله الشهير بعد تسجيل هدف خلال إحدى حصص التدريب.
وكانت هذه الحركة بمثابة مؤشر على التناغم المتزايد بين الثنائي، حيث وقف يامال ثابتاً، وأشار بإصبعه إلى جبهته، وهي الإشارة التي أصبح راشفورد معروفاً بها للاحتفال بأهدافه، والتي يعتقد أنها تدل على رحلته الشخصية نحو بناء القوة الذهنية.
انتقال راشفورد إلى برشلونة جاء بعد جهود طويلة خلف الكواليس، حيث كان اللاعب الدولي الإنجليزي متحمساً للرحيل عن مانشستر يونايتد بسبب تدهور علاقته مع المدرب روبين أموريم.
ووفقاً للتقارير، استمر راشفورد في التواصل مع يامال بشكل مستمر، معبراً عن حماسه للانضمام إلى الشاب الموهوب.
وتدل المؤشّرات الأوليّة إلى أنّ الثنائي يظهر توافقاً تكتيكياً وشخصياً في التدريبات، ما يعزز الآمال بأن يشكلا تهديداً هجومياً قوياً لبرشلونة في الموسم المقبل.
ويستعد برشلونة لملاقاة جيسي لينغارد وزملائه في مباراة ودية ضد فريق إف سي سيول في ملعب سيول اليوم الخميس.



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لامين يامال

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