فيديو - ميسي يواصل العزف ويصفع لاعباً منافساً

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل فريقه انتر الأميركي الى الفوز على أطلس المكسيكي (2-1)، حيث صنع تمريرتين حاسمتين جاء منهما الفوز (2-1)، وسجل اللاعب الفنزويلي تيلاسكو سيغوفيا (22 سنة) الأول، وأضاف الأرجنتيني مارسلو وايغندت الثاني في الدقيقة (90+5).

وظهر ميسي وهو يحتفل بطريقة جنونية عقب الفوز ضمن بطولة كأس الدوريات التي تُقام لأندية قارة أميركا الشمالية وتجمع أندية والدوري الأميركي للمحترفين.

وبذلك، رفع ميسي عدد التمريرات الحاسمة خلال مسيرته الكروية، إلى 388 كأكثر لاعب في التاريخ يصل لهذا الرقم من التمريرات.

وفي إحدى اللقطات بدا أن ميسي منفعلا على لاعب من الفريق المنافس، حيث وقف النجم الأرجنتيني ليعاتبه قبل أن يلمس وجهه مرتين وصفعه بشكل خفيف في المرة الثالثة.