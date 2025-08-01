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جيمي كوريـتون يواصل مشواره الكروي في سن الـ49

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جيمي كوريـتون يواصل مشواره الكروي في سن الـ49
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كرة القدم

2025-08-01 | 01:10
جيمي كوريـتون يواصل مشواره الكروي في سن الـ49

في خطوة نادرة في عالم كرة القدم

في خطوة نادرة في عالم كرة القدم، قام المخضرم جيمي كوريـتون بتسجيل نفسه كلاعب - مدرب لنادي كامبريدج سيتي، المنافس في دوري الدرجة الأولى الشمالي في انجلترا، استعدادا للموسم الجديد، وذلك عن عمر يناهز الـ49 عاما.
وقبل المواجهة المنتظرة لفريقه في الدور التمهيدي الإضافي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي أمام كيركلي آند باكيفيلد، أكد نجم نورويتش سيتي السابق عزمه على خوض المباريات بعد بلوغه سن الخمسين.
وأشار كوريـتون في تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية إلى أنه سجّل نفسه رسميا كلاعب لموسم 2025-2026، معبّرا عن رغبته في خوض مباراة واحدة على الأقلّ بعد عيد ميلاده الخمسين.
وكان كوريـتون قد ظهر لأوّل مرّة في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص نورويتش في تشرين الثاني - نوفمبر 1994، عندما كان في التاسعة عشرة من عمره، ولعب خلال مسيرته مع 22 ناديا مختلفا.
ورغم مرور ما يقارب أربعة عقود على بدايته في الملاعب، أشار إلى أنّ شغفه باللعبة لا يزال في أوجه، مؤكّدا أنّ كرة القدم هي كلّ ما عرفه في حياته، وذكر أنّه نشأ في بيئة مليئة بالمشاكل، وأنّه لولا كرة القدم ربما كان قد انجرف في طريق سيّئ.
وأضاف أنّ الحياة خارج كرة القدم تبدو له غريبة، وأنّه بدونها سيشعر بالضياع، وأنّ ارتباطه باللعبة يمنحه السعادة والتوازن.
وكان كوريـتون قد تولى تدريب كامبريدج سيتي في أيار - مايو الماضي، بعد فترات تدريبية مع كل من بيشوبس ستورتفورد وإنفيلد.

    



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كرة القدم

جيمي كوريـتون

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