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فيديو - في لفتة رائعة .. رونالدو يحتفل بعيد ميلاد الطبّاخ

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فيديو - في لفتة رائعة .. رونالدو يحتفل بعيد ميلاد الطبّاخ
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كرة القدم

2025-08-01 | 09:03
فيديو - في لفتة رائعة .. رونالدو يحتفل بعيد ميلاد الطبّاخ

احتفل بعيد ميلاده خلال المعسكر الذي يجريه الفريق في النمسا

فاجأ النجم البرتغالي  كريستيانو رونالدو، طباخ ناديه الحالي، النصر السعودي، حين احتفل بعيد ميلاده خلال المعسكر الذي يجريه الفريق في النمسا تحضيرا للموسم الجديد.
ففي لفتة جميلة، حمل رونالدو قالب كاتو، مع عزف موسيقي وتصفيق اللاعبين، احتفالا بعيد ميلاد الطباخ الذي لم يتمالك دموعه تأثرا فقام بمعانقة رونالدو بحرارة.



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