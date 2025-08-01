فيديو - في لفتة رائعة .. رونالدو يحتفل بعيد ميلاد الطبّاخ

الأسطورة رونالدو يحتفل بيوم ميلاد الطباخ 💛
pic.twitter.com/O8LygjGBfu
— يعقوب (@X99i3) August 1, 2025
الأسطورة رونالدو يحتفل بيوم ميلاد الطباخ 💛
pic.twitter.com/O8LygjGBfu
🚨🚨🚨🚨مقطع جميل جدًا !💛
الأسطورة كريستيانو رونالدو يحتفل بميلاد طباخ النادي pic.twitter.com/a1Ldee52mW
— نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) August 1, 2025
🚨🚨🚨🚨مقطع جميل جدًا !💛
الأسطورة كريستيانو رونالدو يحتفل بميلاد طباخ النادي pic.twitter.com/a1Ldee52mW
أنقذ رجلاً كان على وشك الانتحار في موطنه الإكوادور
احتفالها لم يكن تقليدا للنجم البرتغالي بعبارة "كالما كالما"
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