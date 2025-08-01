فيديو - في لفتة رائعة .. رونالدو يحتفل بعيد ميلاد الطبّاخ

فاجأ النجم البرتغالي ، طباخ ناديه الحالي، النصر السعودي، حين بعيد ميلاده خلال المعسكر الذي يجريه الفريق في النمسا تحضيرا للموسم الجديد.ففي لفتة جميلة، حمل قالب كاتو، مع عزف موسيقي وتصفيق اللاعبين، احتفالا بعيد ميلاد الطباخ الذي لم يتمالك دموعه تأثرا فقام بمعانقة رونالدو بحرارة.