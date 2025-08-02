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ألكسندر إيزاك في صورة من الطفولة بقميص ليفربول

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ألكسندر إيزاك في صورة من الطفولة بقميص ليفربول
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كرة القدم

2025-08-02 | 03:38
ألكسندر إيزاك في صورة من الطفولة بقميص ليفربول

نشر السويدي ألكسندر إيزاك صورة على حساباته الالكترونية

نشر السويدي ألكسندر إيزاك صورة على حساباته الالكترونية، أعادته سنوات طويلة الى الوراء، حيث ظهر طفل قيل أنه هو، مرتدياً قميص ليفربول، في إشارة الى رغبته بالانتقال الى "الريدز".
وجاء ذلك في اعقاب رفض ناديه نيوكاسل يونايتد للعرض الرسمي الذي قدمه ليفربول للحصول على خدمات المهاجم، حسب ما كشف عنه الصحفي ديفيد أورنيستن. 
وجاء هذا الرفض على الرغم من أن إيزاك أبدى رغبته في الرحيل خلال سوق الانتقالات الصيفية، وهو الأمر الذي وضع ليفربول في موقف معقد حيث يرغب بالنيل من توقيع اللاعب في صفقة قوية. 
وقدم ليفربول عرضا ماليا بلغ 120 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى المتغيرات، لكنه قوبل برفض قاطع من قبل إدارة "الماكبايس" التي رفضت بيع اللاعب قبل إيجاد بديل مناسب لتعويضه في تشكيلة الفريق.
وعمل نيوكاسل على محاولة تحسين عقد ألكسندر إيزاك، بما في ذلك إضافة شرط جزائي يسمح له بالرحيل الصيف المقبل، كما شجعه الفريق عبر زملائه وأجهزته الفنية على البقاء داخل صفوف النادي. 
ومع ذلك، لم يتغير موقف إيزاك الذي أكد نيته في الانتقال، في تواصل مستمر مع وكيل أعماله وأطراف النادي على مدار الفترة الماضية. 
ويتدرب اللاعب حاليا بشكل منفرد في مرافق ريال سوسيداد، ناديه السابق قبل رحيله إلى نيوكاسل، الأمر الذي يعكس استمراره في تحضير نفسه رغم الوضعية الراهنة.



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كرة القدم

ألكسندر إيزاك

نيوكاسل يونايتد

ليفربول

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