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سطو مسلّح على منزل هاري ريدناب وسرقة مجوهرات زوجته

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سطو مسلّح على منزل هاري ريدناب وسرقة مجوهرات زوجته
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كرة القدم

2025-08-02 | 03:40
سطو مسلّح على منزل هاري ريدناب وسرقة مجوهرات زوجته

اقتحم لصوص مقنّعون منزل المدرب السابق هاري ريدناب

اقتحم لصوص مقنّعون منزل المدرب السابق هاري ريدناب في دورست، والبالغة قيمته 5 ملايين جنيه إسترليني، مستخدمين مطارق ثقيلة لتحطيم المدخل الرئيسي، قبل أن يسطو على مجوهرات زوجته ساندرا ومقتنيات ثمينة أخرى.
ووقع الحادث أثناء غياب ريدناب وزوجته عن المنزل، ما يشير إلى أن العملية كانت مدبّرة بعناية، وأفادت مصادر لصحيفة ذا صن بأن العصابة قد تكون اعتمدت على معلومات من إعلانات عقارية إلكترونية للاطلاع على تصميم المنزل وخططه الداخلية.
وأظهرت كاميرات المراقبة المقتحمين وهم يفتشون المنزل، مستغلين كونه معروضا للبيع بالتزامن مع بناء فيلا جديدة للزوجين في المنطقة نفسها، وأكّد مصدر أنّ اللصوص كانوا على دراية بغياب أصحاب المنزل، ما يرجّح التخطيط المسبق للهجوم.
من جانبه، رفض ريدناب التعليق على تفاصيل المسروقات، مؤكداً أن القضية بيد الشرطة، التي قالت إنها تلقّت بلاغاً بالحادث، وفتحت تحقيقاً، دون أن تسجّل أي توقيفات حتى الآن.
تجدر الإشارة إلى أن الحادث يأتي بعد أسبوعين فقط من اصطدام قارب بطول 50 قدماً بحديقة المنزل، في واقعة منفصلة.




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هاري ريدناب

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