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جيرونا يتصيد من مياه مانشستر سيتي

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جيرونا يتصيد من مياه مانشستر سيتي
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كرة القدم

2025-08-02 | 03:59
جيرونا يتصيد من مياه مانشستر سيتي

يبدو أن جيرونا يُسرّع وتيرة التعاقدات لتعزيز صفوفه استعدادا للموسم

يبدو أن جيرونا يُسرّع وتيرة التعاقدات لتعزيز صفوفه استعدادا لموسم 2025-26، فبعد وصول كلٍّ من هوغو رينكون (أتلتيك بلباو) وتوماس ليمار (أتلتيكو مدريد) على سبيل الإعارة هذا الأسبوع، من المنتظر التعاقد على سبيل الإعارة مع قلب الدفاع فيتور ريس، الذي دفع مانشستر سيتي 37 مليون يورو لضمه من بالميراس في كانون الثاني - يناير الماضي.
المدافع الذي يمكنه شغل مركز الظهير الأيمن، سيخوض تجربته الأولى في كرة القدم الأوروبية، وهو ما قد يدفع إلى إعارة الموهبة أليخاندرو فرانسيس الذي لا يريد جيرونا أن يخسره.
انضمام فيتور ريس، الذي كان قائد منتخب البرازيل تحت 17 عاما في كأس العالم الأخيرة، سيُضيف جودة في الجهة اليمنى من خط الدفاع، كما سيُشكّل منافسة لـ دافيد لوبيز.
وقد يُكوّن المدافع البرازيلي ثنائيا قويا مع كريتشي، مع الاستفادة من خبرة المخضرمين دافيد لوبيز وديلي بليند، الذي يلعب حاليا كظهير أيسر في انتظار حسم انتقال ميغيل غوتييريز إلى نابولي، والتعاقد مع بديل أو اثنين، حيث يُتداول اسما أليكس مورينو وأكييمي.
أما الصفقة الأخرى التي يسعى جيرونا لحسمها من مانشستر سيتي فهي استعارة الأرجنتيني كلاوديو “الشيطان الصغير” إيتشيفيري، الذي يحظى باهتمام أندية تشارك في المسابقات الأوروبية.
ويفكر السيتي أيضا في إبقائه مع بيب غوارديولا ليواصل التطور بالتدريبات وبعض الدقائق، وإن كانت قليلة. ومع ذلك، يبدو أن وجهته الأقرب ستكون جيرونا، وهو ما قد يُشكل نقلة نوعية في تشكيلة المدرب ميشيل.



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