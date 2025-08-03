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كرة القدم المصرية تفقد محمد أبو النجا بعد أزمة صحية حادة

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كرة القدم المصرية تفقد محمد أبو النجا بعد أزمة صحية حادة
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كرة القدم

2025-08-03 | 03:32
كرة القدم المصرية تفقد محمد أبو النجا بعد أزمة صحية حادة

بعد صراع طويل مع أزمة صحية حادة في الجهاز الهضمي والكبد

توفي مساء أمس السبت، محمد أبو النجا، حارس مرمى نادي وادي دجلة، داخل أحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر في مصر، وذلك بعد صراع طويل مع أزمة صحية حادة في الجهاز الهضمي والكبد، أبعدته عن الملاعب منذ فترة.
وكان أبو النجا قد نُقل قبل أسابيع إلى العناية المركزة في محافظة الإسماعيلية، إثر تدهور حالته الصحية، قبل أن يتم تحويله إلى أحد مستشفيات أكتوبر لتلقي رعاية طبية متقدمة، الى ان لفظ أنفاسه الأخيرة بعد مكوثه أكثر من شهر في العناية المركزة.
وقدّم أبو النجا موسما استثنائيا مع وادي دجلة في دوري المحترفين، حيث خاض 29 مباراة، حافظ خلالها على نظافة شباكه في 21 مواجهة، من بينها 10 مباريات متتالية، فيما استقبلت شباكه 8 أهداف فقط طوال الموسم.
واختتم الفريق الموسم في المركز الثاني برصيد 76 نقطة، بعدما حقق 21 فوزا، وتعادل في 13 مباراة، وتعرض لأربع هزائم، وسجل لاعبوه 44 هدفا مقابل 14 هدفا دخلت مرماهم.




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محمد أبو النجا

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