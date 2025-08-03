فيديو - برشلونة يختتم جولته الآسيوية مع أطفال كوريا الجنوبية

بعد التدريب المسائي, إستقبل الفريق 85 طفلًا وطفلة من أكاديمية البارسا في كوريا المقامة في سوان - بعد نهاية التدريب، التقط الأطفال صورة جماعية مع لاعبي الفريق 🤳🇰🇷 pic.twitter.com/hwe4xWE6FP — FCB World (@forcabarca_ar) August 2, 2025

تقترب جولة برشلونة الآسيوية لعام 2025 من نهايتها، بعدما أنهى الفريق الكتالوني الحصة التدريبية الثانية المقرّرة يوم أمس السبت في الكورية .ومن المنتظر أن يجري الفريق حصة تدريبية واحدة الأحد، قبل التوجه يوم الإثنين إلى مدينة دايغو لخوض المباراة في إطار هذه الجولة، والتي ستجمعه مع نادي دايغو الكوري.وجرت تدريبات السبت في مركز باجو الوطني لكرة القدم، التابع للاتحاد الكوري الجنوبي، وشهدت الحصة المسائية غياب اللاعب فيران توريس عن التدريبات الجماعية، حيث خضع لتمارين منفردة بسبب مشكلة عضلية.كما شهدت الحصة ذاتها حضورا لافتا لـ85 طفلا وطفلة من المشاركين في معسكرات في كوريا، والتي تُنظم في مدينة سوون بين 2 و5 الجاري، وتمكّن الأطفال من متابعة اللاعبين عن قرب، والتقاط الصور التذكارية معهم بعد انتهاء الحصة، في لحظات مُلهمة لهؤلاء الصغار.