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فيديو - برشلونة يختتم جولته الآسيوية مع أطفال كوريا الجنوبية

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فيديو - برشلونة يختتم جولته الآسيوية مع أطفال كوريا الجنوبية
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كرة القدم

2025-08-03 | 03:33
فيديو - برشلونة يختتم جولته الآسيوية مع أطفال كوريا الجنوبية

تقترب جولة برشلونة الآسيوية لعام 2025 من نهايتها

تقترب جولة برشلونة الآسيوية لعام 2025 من نهايتها، بعدما أنهى الفريق الكتالوني الحصة التدريبية الثانية المقرّرة يوم أمس السبت في العاصمة الكورية سيول.
ومن المنتظر أن يجري الفريق حصة تدريبية واحدة اليوم الأحد، قبل التوجه يوم الإثنين إلى مدينة دايغو لخوض المباراة الأخيرة في إطار هذه الجولة، والتي ستجمعه مع نادي دايغو الكوري.
وجرت تدريبات السبت في مركز باجو الوطني لكرة القدم، التابع للاتحاد الكوري الجنوبي، وشهدت الحصة المسائية غياب اللاعب فيران توريس عن التدريبات الجماعية، حيث خضع لتمارين منفردة بسبب مشكلة عضلية.
كما شهدت الحصة ذاتها حضورا لافتا لـ85 طفلا وطفلة من المشاركين في معسكرات أكاديمية برشلونة في كوريا، والتي تُنظم في مدينة سوون بين 2 و5 الجاري، وتمكّن الأطفال من متابعة اللاعبين عن قرب، والتقاط الصور التذكارية معهم بعد انتهاء الحصة، في لحظات مُلهمة لهؤلاء الصغار.



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