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فيديو - ميسي يغيب لأسابيع بعد إصابته فجر اليوم

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فيديو - ميسي يغيب لأسابيع بعد إصابته فجر اليوم
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كرة القدم

2025-08-03 | 03:34
فيديو - ميسي يغيب لأسابيع بعد إصابته فجر اليوم

تلقى إنتر ميامي الأميركي ضربة قوية

تلقى إنتر ميامي الأميركي ضربة قوية، بعدما تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لإصابة، ستبعده عن الملاعب لعدة أسابيع.
حصل ذلك خلال مشاركة ميسي في المباراة التي جمعت بين إنتر ميامي ونيكاكسا المكسيكي فجر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الدوريات الأميركية، التي انتهت الى فوز الفريق الأميركي بركلات الترجيح (5-4)، بعد التعادل (2-2) في الوقت الأصلي.
وغادر ميسي، 38 عاماً، مصابا بعد مرور 11 دقيقة فقط على بداية اللقاء، ودلت التقارير الأولية على إصابة عضلية، وإشارات إلى أن مدة غياب "البرغوت" المبدئية قد تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.



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كرة القدم

إنتر ميامي

ليونيل ميسي

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