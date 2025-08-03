فيديو - ميسي يغيب لأسابيع بعد إصابته فجر اليوم

تلقى إنتر الأميركي ضربة قوية، بعدما تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل لإصابة، ستبعده عن الملاعب لعدة أسابيع.حصل ذلك خلال مشاركة ميسي في المباراة التي جمعت بين إنتر ميامي ونيكاكسا المكسيكي فجر الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الدوريات الأميركية، التي انتهت الى فوز الفريق الأميركي بركلات الترجيح (5-4)، بعد التعادل (2-2) في الوقت الأصلي.وغادر ميسي، 38 عاماً، مصابا بعد مرور 11 دقيقة فقط على بداية اللقاء، ودلت التقارير الأولية على إصابة عضلية، وإشارات إلى أن مدة غياب "البرغوت" المبدئية قد تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.