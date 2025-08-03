إيكاردي في مرمى الفضائح ومعركة قضائية مع واندا نارا وصدام مع ابنتيه

انفصال رسمي بين إيكاردي ونار، دون إتمام إجراءات الطلاق حتى الآن

يواجه النجم الأرجنتيني ، مهاجم نادي التركي، أزمة شخصية بعد دخوله في صراع قضائي محتدم مع زوجته السابقة ، للحصول على حضانة ابنتيه فرنشيسكا (10 سنوات) وإيزابيلا (9 سنوات)، في ظل تدهور علاقته بهما ورفضهما الإقامة معه.

وكانت محكمة في قد أعلنت في آذار - مارس الماضي، الانفصال الرسمي بين إيكاردي ونارا، دون إتمام إجراءات الطلاق حتى الآن.

ومع تصاعد النزاع بين الطرفين، دخلت الطفلتان على خط الأزمة، حيث أبدتا رغبتهما في البقاء مع والدتهما، رافضتين العيش مع والدهما.

وأفادت الصحفية الأرجنتينية لورا أوبفال بأن الابنة الكبرى، فرنشيسكا، قطعت كل أشكال التواصل مع والدها، وصرّحت بأنها لا ترغب في استخدام اسمه مستقبلًا، بسبب غيابه المستمر وعدم اهتمامه بها وبأختها، حيث تغيّب عن حفل عيد ميلادها العاشر في الثاني - يناير الماضي.

وفي خطوة داعمة، عادت واندا نارا مؤخرا إلى الأرجنتين لمساندة ابنتيها في وجه الإجراءات القضائية التي يتخذها إيكاردي، بينما لا يزال الأخير بعيدا عن التواصل معهما.

وتزامنا مع هذه الأزمة العائلية، تطارد الفضائح الشخصية إيكاردي مجددا، بعد انتشار مقاطع فيديو إباحية قيل إنه ظهر فيها، وسط اتهام مباشر نارا بتسريبها، ما زاد من حدة التوترات والاتهامات المتبادلة بين الطرفين، خاصّة أنّ اللاعب قرّر مقاضاة زوجته السابقة بعد هذه التسريبات.







