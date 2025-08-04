لنس أعلن ضمّ سعود عبد الحميد بفيديو كرتوني

𝙻𝚎𝚜 𝙻𝙴𝙽𝚂𝙾𝙸𝚂 𝚏𝚘𝚗𝚝 𝚕𝚎𝚞𝚛 𝚖𝚎𝚛𝚌𝚊𝚝𝚘 📺
Épisode 5 : Bollaert-Delelis comme nouveau jardin. 🏟️
𝚂𝙰𝚄𝙳 𝙰𝙱𝙳𝚄𝙻𝙷𝙰𝙼𝙸𝙳 𝙴𝚂𝚃 𝙻𝙴𝙽𝚂𝙾𝙸𝚂. ✍️#LesLensois pic.twitter.com/OCxsJo3A58
— Racing Club de Lens (@RCLens) August 3, 2025
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عادة غير متوقّعة لنجم النصر السعودي تتعلّق بهاتفه المحمول
في خطوة أثارت دهشة الجماهير في الميدان
يعود الأسطورة البرتغالي إلى إسبانيا بعد فترة غياب