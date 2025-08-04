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لنس أعلن ضمّ سعود عبد الحميد بفيديو كرتوني

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لنس أعلن ضمّ سعود عبد الحميد بفيديو كرتوني
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كرة القدم

2025-08-04 | 03:17
لنس أعلن ضمّ سعود عبد الحميد بفيديو كرتوني

ضمّ نادي لنس الفرنسي الظهير السعودي سعود عبد الحميد إلى صفوفه

ضمّ نادي لنس الفرنسي الظهير السعودي سعود عبد الحميد إلى صفوفه، آتياً من نادي روما الإيطالي، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل، مع خيار الشراء، على أن يرتدي القميص الرقم 23، وصدر الإعلان بفيديو كرتوني مثير.
وشارك عبد الحميد في ثماني مباريات مع روما، بمعدل 380 دقيقة، منها 4 مباريات ضمن الدوري الإيطالي حيث صنع هدفاً و4 أخرى في الدوري الأوروبي صنع فيها تمريرة حاسمة.


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