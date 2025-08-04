فيديو - سون هيونغ مين غادر الملعب باكيا وسط ممرّ شرفي في وداع مؤثر

We're not crying, you are 🥹



Heung-Min Son waves goodbye to Tottenham Hotspur after an incredible 10 years with the club 🤍 pic.twitter.com/co4oBSPkQt — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) August 3, 2025

لم يتمالك النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين دموعه خلال وداعه المؤثر لنادي ، وذلك خلال المباراة الختامية في جولة الفريق التحضيرية أمام نيوكاسل يونايتد، والتي أقيمت يوم الأحد في بلده الأم كوريا الجنوبية.وجاءت مشاركة سون في المباراة بعد يوم واحد فقط من إعلانه رسميا، رحيله عن النادي اللندني بعد عشرة أعوام من العطاء في صفوف الفريق.وخاض قائد توتنهام أكثر من ساعة من اللعب وسط تفاعل جماهيري هائل في "استاد كأس في "، حيث كانت كل لمسة من قدمه تُقابل بهتافات مدوية من المدرجات.وفي الدقيقة 67، قرر المدرب الجديد منحه لحظة وداع تليق بمسيرته، فاستبدله وسط تصفيق جماعي من الجماهير واللاعبين، في عاطفي شهد اصطفاف لاعبي الفريقين في ممر شرفي لسون، ما أدى إلى تأجيل استئناف اللعب مؤقتًا.وعقب خروجه، قام سون بمعانقة جميع زملائه في توتنهام، وحتى عدد من لاعبي نيوكاسل، في لحظة وداع مؤثرة لنجمٍ صنع تاريخا كبيرا مع "السبيرز".