فيديو - اشتباكات عنيفة قبل مباراة ودّية .. والشرطة تتدخّل

Troubles on the Canary Islands yesterday during the friendly match between (right) vs. Las Palmas (Left) 🇮🇨👀 pic.twitter.com/SMl9UuRzHU — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) August 3, 2025

تحوّلت الأجواء التحضيرية لمباراة "ودّية" بين فريقي تينيريفي ولاس بالماس إلى معركة، بعدما اندلع شجار عنيف بين نحو 100 مشجّع من أنصار الفريقين في ، ما استدعى تدخّلا عاجلا من الشرطة الإسبانية وقوات الحرس المدني.الواقعة حدثت قبل انطلاق المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات كأس تيديه، حيث أظهرت مشاهد مصوّرة انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعات من المشاغبين، بعضهم بلا قمصان، يقتحمون المدرجات ويتجهون إلى مدرجات الفريق المنافس.وأجبر ذلك الجمهور على الانسحاب سريعا، إذ غادر عدد من مثيري الشغب التابعين لفريق لاس بالماس أماكنهم المخصصة محاولين الاعتداء على جماهير تينيريفي، وألقوا مقذوفات عدّة، وحاول بعضهم استخدام الحواجز الحديدية لإحداث فوضى أكبر.الشرطة تدخّلت بسرعة وتمكنت من الفصل بين الجانبين والسيطرة على الموقف، لتنتهي الفوضى قبل انطلاق اللقاء.لكن الصور والفيديوهات أثارت استياء واسعا، حيث اعتبر البعض أنّ مثل هذه الأفعال "تلطّخ شعار نادي لاس بالماس" وتجلب له "العار"، فيما تساءل آخرون عن جدوى تنظيم مباراة ودّية بين فريقين متنافسين تقليديا.وعلى الصعيد الرياضي، انتهت المباراة بالتعادل (1-1)، قبل أن يحسمها تينيريفي لصالحه بركلات الترجيح (4-1) ويتوّج بلقب كأس تيديه، في ختام يوم اتّسم بالتوتّر والعنف أكثر من الروح الرياضية.