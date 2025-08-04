فيديو - كريستيانو رونالدو، يعود إلى إسبانيا

شوارع ماربيا تتزين بإعلان مباراة #النصر ضد الميريا 💛 🇪🇸 pic.twitter.com/GagddOkzP5 — يعقوب (@X99i3) July 28, 2025

يعود الأسطورة البرتغالي ، قائد النصر السعودي، إلى بعد فترة غياب، تلت الرحيل عن ريال مدريد.ويواجه والنصر ضمن المعسكر التدريبي، وفي سياق مبارياته التحضيرية للموسم الجديد، تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي المخضرم جورجي جيسوس، فريق ألميريا في مباراة ودية تقام في مدينة ماربيا الإسبانية، يوم العاشر من الشهر الجاري.وأنهى نادي النصر معسكره الإعدادي في مدينة سالفالدن النمساوية مُبكراً، بعد الفوز الودي (2-1) على الفرنسي، بسبب سوء الأحوال الجوية، وانتقل منذ يوم الخميس الماضي الى حتى الاثنين.