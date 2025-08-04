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فيديو - كريستيانو رونالدو، يعود إلى إسبانيا

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فيديو - كريستيانو رونالدو، يعود إلى إسبانيا
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كرة القدم

2025-08-04 | 03:21
فيديو - كريستيانو رونالدو، يعود إلى إسبانيا

يعود الأسطورة البرتغالي إلى إسبانيا بعد فترة غياب

يعود الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، إلى إسبانيا بعد فترة غياب، تلت الرحيل عن ريال مدريد.
ويواجه رونالدو والنصر ضمن المعسكر التدريبي، وفي سياق مبارياته التحضيرية للموسم الجديد، تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي المخضرم جورجي جيسوس، فريق ألميريا في مباراة ودية تقام في مدينة ماربيا الإسبانية، يوم العاشر من الشهر الجاري.
وأنهى نادي النصر معسكره الإعدادي في مدينة سالفالدن النمساوية مُبكراً، بعد الفوز الودي (2-1) على تولوز الفرنسي، بسبب سوء الأحوال الجوية، وانتقل منذ يوم الخميس الماضي الى البرتغال حتى اليوم الاثنين.




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