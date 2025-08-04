فيديو - صفقة مفاجئة تُكشف أمام الجماهير في الملعب

MOMEN LANGKA. Luuk De Jong (34 tahun) resmi ke , tanpa ada rumor/berita kepindahannya.



Ia diumumkan langsung hari H di lapangan, oleh klub FC Porto! GOKS 😱



Sebelumnya ia main di PSV dan .pic.twitter.com/x92S96ofjt — FaktaBola (@FaktaSepakbola) August 3, 2025

في خطوة أثارت دهشة الجماهير في ، أعلن نادي البرتغالي رسميا تعاقده مع المهاجم الهولندي المخضرم لوك دي يونغ، في صفقة لم تسبقها أي تسريبات إعلامية، ليُقدَّم اللاعب مباشرة أمام أنصار النادي داخل الملعب.اللاعب البالغ من العمر 34 عاما، والذي كان حراً بعد نهاية عقده مع نادي آيندهوفن الهولندي، ينضم إلى بورتو لتعزيز الخط الهجومي للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، في ظل تطلعات المنافسة محليا وأوروبيا، وهو الذي يملك سجلا حافلا في الملاعب الأوروبية.وسبق لدي يونغ أن لعب في صفوف إشبيلية الإسباني وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الأوروبي عام 2020، كما يتمتع بخبرة وقدرات تهديفية مميزة، يُتوقع أن تشكّل إضافة قوية لكتيبة المدرب سيرجيو كونسيساو.ورغم التكتم الشديد حول الصفقة، كشفت تقارير أن رئيس النادي، أندريه فيلاش بواش، كان صاحب القرار الحاسم في ضم المهاجم الهولندي، معتبرًا إياه قطعة أساسية في مشروع بورتو المقبل.وجاء الإعلان عن الصفقة بطريقة استثنائية، إذ دخل دي يونغ الملعب فجأة مرتديًا قميص بورتو، وسط تصفيق الجماهير التي لم تكن على دراية بقدومه، في بات نادرا في عصر تسريبات الانتقالات.