الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

نادٍ ألماني يتراجع عن ضمّ لاعب إسرائيلي بسبب غزّة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نادٍ ألماني يتراجع عن ضمّ لاعب إسرائيلي بسبب غزّة
A-
A+

كرة القدم

2025-08-06 | 01:05
نادٍ ألماني يتراجع عن ضمّ لاعب إسرائيلي بسبب غزّة

لم يحدد النادي أسباب التراجع عن قراره المُنجز

تراجع نادي فورتونا دوسلدورف، الناشط في دوري الدرجة الثانية الألماني، أمس الثلاثاء، عن التعاقد مع المهاجم الإسرائيلي شون فايسمان.
وفيما لم يحدد النادي أسباب التراجع عن قراره المُنجز بالتعاقد مع اللاعب الصهيوني، البالغ من العمر 29 عاما، المحترف في نادي غرناطة الإسباني، ذكرت مصادر عدّة أن السبب هو عريضة من جماهير دوسلدورف ترفض ضمّ فايسمان.
وجاء موقف هذه الجماهير رداً على قيام فايسمان في وقت سابق بالإعجاب بمنشورات على وسائل التواصل تدعو إلى محو غزة.
وذكر النادي الألماني في بيان "تواصلنا بشكل مكثف مع شون فايسمان، لكننا قررنا أخيرا الامتناع عن التعاقد معه"، فيما كتب اللاعب على إنستغرام "لن أسمح بأن يتم تصويري كشخص يروج للكراهية، من الممكن والضروري معارضة إيذاء الأبرياء من كلا الجانبين".



مقالات ذات صلة

نادٍ ألمانيّ يمدد عقود لاعباته الحوامل
2025-05-28

نادٍ ألمانيّ يمدد عقود لاعباته الحوامل

ايقاف لاعب تنس ثماني سنوات بسبب المراهنات
2025-07-16

ايقاف لاعب تنس ثماني سنوات بسبب المراهنات

طرد لاعبة كرة القدم من ناديها بسبب محتوى جنسي
2025-05-29

طرد لاعبة كرة القدم من ناديها بسبب محتوى جنسي

الكشف عن سبب وفاة لاعب كرة القدم البالغ من العمر 13 عاماً
2025-06-30

الكشف عن سبب وفاة لاعب كرة القدم البالغ من العمر 13 عاماً

نادٍ ألماني يتراجع عن ضمّ لاعب إسرائيلي بسبب غزّة

رياضة

كرة القدم

فورتونا دوسلدورف

شون فايسمان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - مورينيو انهار تأثراً لرحيل جورجي كوستا
مأساة في البرتغال: العثور على حارس مرمى غارقًا بعد اختفائه

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - بكى فرحاً بسبب لقائه مع فرينكي دي يونغ
00:07

فيديو - بكى فرحاً بسبب لقائه مع فرينكي دي يونغ

وثّق نادي برشلونة لحظة استثنائية خلال فعالية جماهيرية في كوريا الجنوبية

00:07

فيديو - بكى فرحاً بسبب لقائه مع فرينكي دي يونغ

وثّق نادي برشلونة لحظة استثنائية خلال فعالية جماهيرية في كوريا الجنوبية

مشجع لمانشستر يونايتد يطلق حملة تمويل جماعي للتعاقد مع لاعب
00:04

مشجع لمانشستر يونايتد يطلق حملة تمويل جماعي للتعاقد مع لاعب

أطلق أحد مشجعي مانشستر يونايتد حملة تمويل جماعي عبر منصة "GoFundMe"

00:04

مشجع لمانشستر يونايتد يطلق حملة تمويل جماعي للتعاقد مع لاعب

أطلق أحد مشجعي مانشستر يونايتد حملة تمويل جماعي عبر منصة "GoFundMe"

اخترنا لك
فيديو - بكى فرحاً بسبب لقائه مع فرينكي دي يونغ
00:07
حارس مرمى مانشستر سيتي ومنتخب ألمانيا إلى السجن
00:06
مشجع لمانشستر يونايتد يطلق حملة تمويل جماعي للتعاقد مع لاعب
00:04
جوهرة مغربية مرشحة للعب لريال مدريد قريباً
2025-08-07

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025