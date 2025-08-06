نادٍ ألماني يتراجع عن ضمّ لاعب إسرائيلي بسبب غزّة

لم يحدد النادي أسباب التراجع عن قراره المُنجز

تراجع نادي فورتونا دوسلدورف، الناشط في دوري الدرجة الثانية الألماني، أمس الثلاثاء، عن التعاقد مع المهاجم الإسرائيلي شون فايسمان.

وفيما لم يحدد النادي أسباب التراجع عن قراره المُنجز بالتعاقد مع اللاعب الصهيوني، البالغ من العمر 29 عاما، المحترف في نادي غرناطة الإسباني، ذكرت مصادر عدّة أن السبب هو عريضة من جماهير دوسلدورف ترفض ضمّ فايسمان.

وجاء موقف هذه الجماهير رداً على قيام فايسمان في وقت سابق بالإعجاب بمنشورات على وسائل التواصل تدعو إلى محو غزة.

وذكر النادي الألماني في بيان "تواصلنا بشكل مكثف مع شون فايسمان، لكننا قررنا أخيرا الامتناع عن التعاقد معه"، فيما كتب اللاعب على "لن أسمح بأن يتم تصويري كشخص يروج للكراهية، من الممكن والضروري معارضة إيذاء الأبرياء من كلا الجانبين".







