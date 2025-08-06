الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - مورينيو انهار تأثراً لرحيل جورجي كوستا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - مورينيو انهار تأثراً لرحيل جورجي كوستا
A-
A+

كرة القدم

2025-08-06 | 01:07
فيديو - مورينيو انهار تأثراً لرحيل جورجي كوستا

خلال مؤتمر صحفي لناديه فنربخشة التركي

انهار المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، خلال مؤتمر صحفي لناديه فنربخشة التركي، قبل مواجهة تصفيات دوري أبطال أوروبا مع فينورد الهولندي، المقررة مساء اليوم الأربعاء.
وبدا مورينيو متأثرا بشدة، مع الاشارة الى وفاة مواطنه ولاعبه السابق في نادي بورتو جورجي كوستا، وحاول جاهدا أن يتماسك، فمسح دموعه وغطى وجهه، ورفع رأسه قائلا "إنه جزء من تاريخي يرحل، هناك قادة، وهناك شخصيات قيادية، ولكن لا يتعلق الأمر بشارة القيادة بل بما تمثله".
وقال مورينيو "كان جورجي أحد هؤلاء الرجال الذين ينظفون (القمامة)، ويتركون المدرب يقوم بعمله كمدرب، وليس كقائد لغرفة الملابس، هذا هو الكمال بالنسبة للمدرب عندما يقوم قائده بهذا العمل".
وتابع "أنا حزين جدا، إنه جزء من تاريخي يرحل، لننس كرة القدم، ولنركز عليه، على جورجي الشاب، على أبنائه، أنا حزين جدا، لكنني هنا لأنه لو كان يستطيع التحدث معي الآن، لقال لي، هيا، قم بمؤتمرك الصحفي، هيا، العب المباراة، فز بها وانس أمري، وهذا ما سأحاول فعله، سأقوم بواجبي اليوم وغدا، ثم سأبكي لاحقا".
وتوفي كوستا، القائد السابق لبورتو في فترة المدرب جوزيه مورينيو، عن 53 عاما، إثر تعرّضه لأزمة قلبية خلال تواجده في معسكر تدريبي للنادي على ملعب أوليفال، يوم أمس الثلاثاء.
واشتكى كوستا من شدّة الحرارة عدة مرات بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية، قبل أن يسقط مغمى عليه، وتدخّل الطاقم الطبي لبورتو على الفور وقدّم له الإسعافات الأولية، كما استخدم جهاز إزالة الرجفان، قبل نقله إلى المستشفى، حيث أُدخل العناية المركزة، لكنه فارق الحياة بعد ساعات. 
ارتدى قميص بورتو في الفترة من 1990 حتى 2005، وخاض 324 مباراة مع النادي في مختلف المسابقات، ويُعد أحد أبرز أساطير النادي، خاصة بعد قيادته إلى التتويج التاريخي بدوري أبطال أوروبا عام 2004 تحت قيادة مورينيو، بعد التغلّب على موناكو (3-0) في النهائي.
وخلال مسيرته مع النادي البرتغالي، توّج كوستا بـ8 ألقاب في الدوري البرتغالي، و5 بطولات كأس البرتغال، و8 كأس السوبر، كما فاز بكأس الاتحاد الأوروبي عام 2003، وكأس الإنتركونتيننتال.
وبعد اعتزاله، عاد إلى بورتو عام 2023 ليشغل منصب المدير الرياضي، كما مثّل منتخب البرتغال في 50 مباراة دولية، وشارك في مونديال 2002، كما وتجربة قصيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر إعارة إلى تشارلتون أثليتيك موسم 2001-2002.
أنهى مسيرته كلاعب في نادي ستاندار لييج البلجيكي، قبل أن يبدأ مشوارا تدريبيا قاد خلاله 17 فريقا، منها 8 أندية برتغالية، إلى جانب محطات في قبرص، رومانيا، فرنسا، تونس، الهند، ومنتخب الغابون الوطني.


مقالات ذات صلة

فيديو - تشيزني انهار باكياً بعد فوز برشلونة
2025-05-12

فيديو - تشيزني انهار باكياً بعد فوز برشلونة

انغام تتأثر على المسرح وتنهار بالبكاء في اغنية " ما بتعلمش "
2025-05-11

انغام تتأثر على المسرح وتنهار بالبكاء في اغنية " ما بتعلمش "

فيروز تتقبل التعازي برحيل نجلها زياد (فيديو)
2025-07-28

فيروز تتقبل التعازي برحيل نجلها زياد (فيديو)

بعد فيديو "تلويث" النهر.. الاونروا ترد!
2025-07-10

بعد فيديو "تلويث" النهر.. الاونروا ترد!

فيديو - مورينيو انهار تأثراً لرحيل جورجي كوستا

رياضة

كرة القدم

جوزيه مورينيو

دوري أبطال أوروبا

بورتو

جورجي كوستا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ميسي يقترب من توقيع عقد مرن مع إنتر ميامي .. ما الذي يميّزه؟
نادٍ ألماني يتراجع عن ضمّ لاعب إسرائيلي بسبب غزّة

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - بكى فرحاً بسبب لقائه مع فرينكي دي يونغ
00:07

فيديو - بكى فرحاً بسبب لقائه مع فرينكي دي يونغ

وثّق نادي برشلونة لحظة استثنائية خلال فعالية جماهيرية في كوريا الجنوبية

00:07

فيديو - بكى فرحاً بسبب لقائه مع فرينكي دي يونغ

وثّق نادي برشلونة لحظة استثنائية خلال فعالية جماهيرية في كوريا الجنوبية

مشجع لمانشستر يونايتد يطلق حملة تمويل جماعي للتعاقد مع لاعب
00:04

مشجع لمانشستر يونايتد يطلق حملة تمويل جماعي للتعاقد مع لاعب

أطلق أحد مشجعي مانشستر يونايتد حملة تمويل جماعي عبر منصة "GoFundMe"

00:04

مشجع لمانشستر يونايتد يطلق حملة تمويل جماعي للتعاقد مع لاعب

أطلق أحد مشجعي مانشستر يونايتد حملة تمويل جماعي عبر منصة "GoFundMe"

اخترنا لك
فيديو - بكى فرحاً بسبب لقائه مع فرينكي دي يونغ
00:07
حارس مرمى مانشستر سيتي ومنتخب ألمانيا إلى السجن
00:06
مشجع لمانشستر يونايتد يطلق حملة تمويل جماعي للتعاقد مع لاعب
00:04
جوهرة مغربية مرشحة للعب لريال مدريد قريباً
2025-08-07

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025