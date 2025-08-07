فيديو - شجار بين اللاعبين ولكمة من الزلزولي

Real Betis v Como in a friendly tonight 🤛 pic.twitter.com/PxH2jhZSPu — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) August 6, 2025

حقق نادي كومو الإيطالي فوزا مثيرا على نظيره الإسباني بنتيجة (3-2)، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء يوم أمس الأربعاء ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.وشهد اللقاء أجواء متوترة، حيث توقفت المباراة مؤقتا في نهاية الشوط الأول إثر شجار نشب بين عدد من اللاعبين من الجانبين، وكان لاعب بيتيس بابلو فورنالس من أبرز المتورطين في الحادثة، فيما شهد الموقف لقطة غريبة، عندما وجه المغربي الزلزولي لكمة عن طريق الخطأ إلى زميله ناتان.وعلى الرغم من الأجواء المشحونة، بدأ كومو المباراة بقوة، وتمكن من إنهاء الشوط الأول متقدما بهدفين دون رد، سجلهما كل من دياو ودا كونيا.وفي الشوط الثاني، عاد ريال بيتيس بقوة وعدّل النتيجة عبر إيسكو وجونيور فيربو، لكن كومو نجح في خطف هدف الانتصار، لينهي المواجهة لصالحه.