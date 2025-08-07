الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديو - شجار بين اللاعبين ولكمة من الزلزولي

فيديو - شجار بين اللاعبين ولكمة من الزلزولي
كرة القدم

2025-08-07 | 00:56
فيديو - شجار بين اللاعبين ولكمة من الزلزولي

حقق كومو الإيطالي فوزا مثيرا على نظيره الإسباني ريال بيتيس

حقق نادي كومو الإيطالي فوزا مثيرا على نظيره الإسباني ريال بيتيس بنتيجة (3-2)، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء يوم أمس الأربعاء ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.
وشهد اللقاء أجواء متوترة، حيث توقفت المباراة مؤقتا في نهاية الشوط الأول إثر شجار نشب بين عدد من اللاعبين من الجانبين، وكان لاعب بيتيس بابلو فورنالس من أبرز المتورطين في الحادثة، فيما شهد الموقف لقطة غريبة، عندما وجه المغربي عبد الصمد الزلزولي لكمة عن طريق الخطأ إلى زميله ناتان.
وعلى الرغم من الأجواء المشحونة، بدأ كومو المباراة بقوة، وتمكن من إنهاء الشوط الأول متقدما بهدفين دون رد، سجلهما كل من دياو ودا كونيا.
وفي الشوط الثاني، عاد ريال بيتيس بقوة وعدّل النتيجة عبر إيسكو وجونيور فيربو، لكن كومو نجح في خطف هدف الانتصار، لينهي المواجهة لصالحه.



مقالات ذات صلة

فيديو - جماهير تقتحم مركز التدريب وتعتدي على اللاعبين
2025-07-19

فيديو - جماهير تقتحم مركز التدريب وتعتدي على اللاعبين

يلكم الفتيات على أمعائهن.. مدرب لبناني متهوّر؟ (فيديو)
2025-07-05

يلكم الفتيات على أمعائهن.. مدرب لبناني متهوّر؟ (فيديو)

هذه هي الأندية الأكثر مداخيلاً من بيع اللاعبين
2025-07-28

هذه هي الأندية الأكثر مداخيلاً من بيع اللاعبين

إنذار في الـ NBA: خصومات تصل إلى 500 مليون دولار من رواتب اللاعبين
2025-07-07

إنذار في الـ NBA: خصومات تصل إلى 500 مليون دولار من رواتب اللاعبين

فيديو - شجار بين اللاعبين ولكمة من الزلزولي

رياضة

كرة القدم

عبد الصمد الزلزولي

كومو

ريال بيتيس

