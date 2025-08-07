الأخبار
جماهير فياريال تُطلق عريضة لوقف التعاقد مع بارتي وسط اتهامات جنائية

كرة القدم

2025-08-07 | 00:57
جماهير فياريال تُطلق عريضة لوقف التعاقد مع بارتي وسط اتهامات جنائية

في خطوة تعكس غضبا شعبيا متزايدا

في خطوة تعكس غضبا شعبيا متزايدا، أطلق مئات من مشجعي نادي فياريال الإسباني عريضة إلكترونية تهدف إلى وقف التعاقد الوشيك مع لاعب الوسط الغاني توماس بارتي، بعد توجيه تهم جنائية خطيرة ضده في انجلترا تشمل خمس تهم بالاغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي.
بارتي، لاعب أرسنال السابق، البالغ من العمر 32 عاما، اقترب من الانضمام إلى صفوف "الغواصات الصفراء" بعد انتهاء عقده مع النادي اللندني في حزيران - يونيو الماضي، وقد ظهر أمام المحكمة في لندن، حيث وُجهت إليه التهم رسميا.
وتم منح بارتي كفالة مشروطة بانتظار مثوله أمام المحكمة مجدّدا في 2 أيلول - سبتمبر المقبل، وتشمل التهم الموجّهة اليه، اعتداءات وقعت على ثلاث نساء مختلفات، من بينها ثلاث وقائع اغتصاب في منزله بمقاطعة هيرتفوردشير، وواقعة أخرى في منتجع بإسبانيا.
وتزامن ظهور بارتي في المحكمة مع تقارير تؤكد اقترابه من الانضمام رسميا إلى فياريال، ما أثار موجة اعتراض واسعة بين الجماهير، وقد حصدت العريضة الإلكترونية المعنونة بـ"قولوا لا لتوماس بارتي في فياريال" نحو ألف توقيع حتى مساء أمس.
وورد في وصف العريضة "التقارير تشير إلى أن فياريال يقترب من التعاقد مع لاعب يواجه تهما جنائية خطيرة، ولاعب بهذه التهم يجب ألّا يرتبط بنادٍ يفتخر بقيمه العائلية وروحه المجتمعية، التعاقد مع بارتي سيكون صفعة في وجه جماهير النادي وضحايا العنف الجنسي حول العالم، وسيبعث برسالة مفادها أنّ النجاح الرياضي يتفوّق على العدالة والاحترام".
من جهتها، أكدت النيابة أن بارتي لم يُبدِ أي مخالفة في تعاونه مع التحقيقات المستمرة منذ ثلاث سنوات، وقد حضر ثلاث جلسات استجواب طوعية سابقا.
وفي السياق نفسه، نظم نشطاء من مجموعة "مشجعي أرسنال ضد العنف الجنسي" وقفة احتجاجية أمام المحكمة، ورفعوا لافتات تنتقد إدارة النادي الإنجليزي لتقاعسها في التعامل مع القضية.


