برشلونة يتّخذ إجراءات تأديبية بحق تير شتيغن

جاء القرار على خلفية فتح النادي الكتالوني لإجراء تأديبي رسمي

في خطوة غير معتادة، قرر نادي برشلونة، بتوجيه مباشر من إدارته وبموافقة المدرب الألماني فليك، سحب شارة القيادة من حارس المرمى الالماني مارك أندريه ، وذلك في ظل توتر متصاعد بين الطرفين.

وجاء القرار على خلفية فتح النادي الكتالوني لإجراء تأديبي رسمي بحق الحارس الألماني، حيث تعتبر الإدارة أن استمرار تير شتيغن ضمن مجموعة قادة الفريق لم يعد ممكنا في المرحلة الحالية.

ووفقا لمصادر مقربة من النادي، فإن القرار لم يكن فنّيا بحتا، بل استند إلى اعتبارات داخلية تتعلق بالسلوك والتواصل المؤسسي.

وبحسب المعلومات المتداولة، لم يعد الحارس الألماني يتواصل بشكل مباشر مع إدارة برشلونة، إذ فوّض وكيله للتعامل مع كافة الأمور المتعلقة به، ما زاد من تعقيد العلاقة بين الجانبين، وساهم في تسريع اتخاذ القرار.

ويُنتظر أن يعلن برشلونة في الأيام المقبلة عن إعادة هيكلة مجموعة القيادة داخل غرفة الملابس، في وقت يترقّب فيه الشارع الكتالوني ما إذا كانت هذه التطورات ستؤثّر على مستقبل تير شتيغن مع الفريق، خصوصا مع بدء الموسم الجديد تحت قيادة فليك.







