الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

برشلونة يتّخذ إجراءات تأديبية بحق تير شتيغن

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
برشلونة يتّخذ إجراءات تأديبية بحق تير شتيغن
A-
A+

كرة القدم

2025-08-07 | 00:55
برشلونة يتّخذ إجراءات تأديبية بحق تير شتيغن

جاء القرار على خلفية فتح النادي الكتالوني لإجراء تأديبي رسمي

في خطوة غير معتادة، قرر نادي برشلونة، بتوجيه مباشر من إدارته وبموافقة المدرب الألماني هانسي فليك، سحب شارة القيادة من حارس المرمى الالماني مارك أندريه تير شتيغن، وذلك في ظل توتر متصاعد بين الطرفين.
وجاء القرار على خلفية فتح النادي الكتالوني لإجراء تأديبي رسمي بحق الحارس الألماني، حيث تعتبر الإدارة أن استمرار تير شتيغن ضمن مجموعة قادة الفريق لم يعد ممكنا في المرحلة الحالية.
ووفقا لمصادر مقربة من النادي، فإن القرار لم يكن فنّيا بحتا، بل استند إلى اعتبارات داخلية تتعلق بالسلوك والتواصل المؤسسي.
وبحسب المعلومات المتداولة، لم يعد الحارس الألماني يتواصل بشكل مباشر مع إدارة برشلونة، إذ فوّض وكيله للتعامل مع كافة الأمور المتعلقة به، ما زاد من تعقيد العلاقة بين الجانبين، وساهم في تسريع اتخاذ القرار.
ويُنتظر أن يعلن برشلونة في الأيام المقبلة عن إعادة هيكلة مجموعة القيادة داخل غرفة الملابس، في وقت يترقّب فيه الشارع الكتالوني ما إذا كانت هذه التطورات ستؤثّر على مستقبل تير شتيغن مع الفريق، خصوصا مع بدء الموسم الجديد تحت قيادة فليك.



مقالات ذات صلة

أسطورة ألمانيا ينصح تير شتيغن
2025-07-16

أسطورة ألمانيا ينصح تير شتيغن

إجراءات صارمة بحق السوريين.. لبنان أمام تهديد جديد؟
2025-07-18

إجراءات صارمة بحق السوريين.. لبنان أمام تهديد جديد؟

سلطنة عمان: نتضامن مع دولة قطر فيما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها واستقرارها
2025-06-23

سلطنة عمان: نتضامن مع دولة قطر فيما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها واستقرارها

برشلونة يتّخذ إجراءات تأديبية بحق تير شتيغن

رياضة

كرة القدم

برشلونة

هانسي فليك

مارك أندريه تير شتيغن

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - شجار بين اللاعبين ولكمة من الزلزولي
إريك كانتونا يهاجم إسرائيل بسبب بيليه فلسطين

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - بكى فرحاً بسبب لقائه مع فرينكي دي يونغ
00:07

فيديو - بكى فرحاً بسبب لقائه مع فرينكي دي يونغ

وثّق نادي برشلونة لحظة استثنائية خلال فعالية جماهيرية في كوريا الجنوبية

00:07

فيديو - بكى فرحاً بسبب لقائه مع فرينكي دي يونغ

وثّق نادي برشلونة لحظة استثنائية خلال فعالية جماهيرية في كوريا الجنوبية

مشجع لمانشستر يونايتد يطلق حملة تمويل جماعي للتعاقد مع لاعب
00:04

مشجع لمانشستر يونايتد يطلق حملة تمويل جماعي للتعاقد مع لاعب

أطلق أحد مشجعي مانشستر يونايتد حملة تمويل جماعي عبر منصة "GoFundMe"

00:04

مشجع لمانشستر يونايتد يطلق حملة تمويل جماعي للتعاقد مع لاعب

أطلق أحد مشجعي مانشستر يونايتد حملة تمويل جماعي عبر منصة "GoFundMe"

اخترنا لك
فيديو - بكى فرحاً بسبب لقائه مع فرينكي دي يونغ
00:07
حارس مرمى مانشستر سيتي ومنتخب ألمانيا إلى السجن
00:06
مشجع لمانشستر يونايتد يطلق حملة تمويل جماعي للتعاقد مع لاعب
00:04
جوهرة مغربية مرشحة للعب لريال مدريد قريباً
2025-08-07

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025