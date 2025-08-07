رغم جنون الدوري الإنجليزي، ريال مدريد في القمة

صيفٌ جديد يؤكد أن الدوري الإنجليزي لا يزال المتصدر بلا منازع في سوق الانتقالات، إذ تجاوز إنفاق أنديته حاجز المليارين يورو، متقدما بفارق شاسع عن باقي البطولات الأوروبية، ومع ذلك، فإن النادي الأكثر قيمة في ليس إنجليزيا، بل ريال مدريد.

فبحسب موقع Transfermarkt، يتربع النادي الملكي على صدارة تصنيف القيم السوقية للأندية (1.37 مليار يورو)، رغم أنه لم يكن ضمن الثلاثة الأوائل إنفاقا هذا الصيف (167.5 مليون يورو فقط، في المركز الخامس خلف ليفربول وتشيلسي وآرسنال ومانشستر سيتي).

ويستند هذا التقييم بالأساس إلى نجوم مثل كيليان مبابي (180 مليون يورو) وفينيسيوس جونيور (170 مليوناً)، وفيديريكو فالفيردي (130 مليوناً).

أما وصيف القائمة، فهو (1.36 مليار يورو)، مدعوما بنجم الكرة الذهبية رودري (110 ملايين)، فيما يحتل آرسنال المركز الثالث (1.32 مليار يورو)، مع أسماء بارزة كـ ديكلان رايس (120 مليون) وفيكتور جيوكيريس (75 مليوناً).

وفي ، الفارق لا يزال واضحا، حيث يحتل برشلونة المركز السادس عالميا (1.13 مليار يورو)، متأخرا عن ثلاثة أندية بريميرليغ إضافة إلى ريال مدريد وباريس ، وأبرز لاعبيه، (90 مليون)، يبتعد كثيرا عن قيمة فينيسيوس.

أما ، فيحتل المركز الـ15 عالميا (578.8 مليون يورو) مع (100 مليون) كأغلى لاعبيه، أي أقل بكثير من مبابي في مدريد.

هكذا، وفي سوق يطغى عليه جنون الإنفاق الإنجليزي، يُثبت ريال مدريد أن القيمة الحقيقية لا تقاس فقط بما يُصرف، بل بنوعية المشروع واستمراريته، ليبقى النادي الإسباني المهيمن على خصومه محليًا وأوروبيًا.







