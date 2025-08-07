الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

رغم جنون الدوري الإنجليزي، ريال مدريد في القمة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
رغم جنون الدوري الإنجليزي، ريال مدريد في القمة
A-
A+

كرة القدم

2025-08-07 | 01:13
رغم جنون الدوري الإنجليزي، ريال مدريد في القمة

صيفٌ جديد يؤكد أن الدوري الإنجليزي الممتاز لا يزال المتصدر بلا منازع في سوق الانتقالات

صيفٌ جديد يؤكد أن الدوري الإنجليزي الممتاز لا يزال المتصدر بلا منازع في سوق الانتقالات، إذ تجاوز إنفاق أنديته حاجز المليارين يورو، متقدما بفارق شاسع عن باقي البطولات الأوروبية، ومع ذلك، فإن النادي الأكثر قيمة في العالم ليس إنجليزيا، بل ريال مدريد.
فبحسب موقع Transfermarkt، يتربع النادي الملكي على صدارة تصنيف القيم السوقية للأندية (1.37 مليار يورو)، رغم أنه لم يكن ضمن الثلاثة الأوائل إنفاقا هذا الصيف (167.5 مليون يورو فقط، في المركز الخامس خلف ليفربول وتشيلسي وآرسنال ومانشستر سيتي). 
ويستند هذا التقييم بالأساس إلى نجوم مثل كيليان مبابي (180 مليون يورو) وفينيسيوس جونيور (170 مليوناً)، وفيديريكو فالفيردي (130 مليوناً).
أما وصيف القائمة، فهو مانشستر سيتي (1.36 مليار يورو)، مدعوما بنجم الكرة الذهبية رودري (110 ملايين)، فيما يحتل آرسنال المركز الثالث (1.32 مليار يورو)، مع أسماء بارزة كـ ديكلان رايس (120 مليون) وفيكتور جيوكيريس (75 مليوناً).
وفي إسبانيا، الفارق لا يزال واضحا، حيث يحتل برشلونة المركز السادس عالميا (1.13 مليار يورو)، متأخرا عن ثلاثة أندية بريميرليغ إضافة إلى ريال مدريد وباريس سان جيرمان، وأبرز لاعبيه، رافينيا (90 مليون)، يبتعد كثيرا عن قيمة فينيسيوس. 
أما أتلتيكو مدريد، فيحتل المركز الـ15 عالميا (578.8 مليون يورو) مع جوليان ألفاريز (100 مليون) كأغلى لاعبيه، أي أقل بكثير من مبابي في مدريد.
هكذا، وفي سوق يطغى عليه جنون الإنفاق الإنجليزي، يُثبت ريال مدريد أن القيمة الحقيقية لا تقاس فقط بما يُصرف، بل بنوعية المشروع واستمراريته، ليبقى النادي الإسباني المهيمن على خصومه محليًا وأوروبيًا.



مقالات ذات صلة

كم سينال برشلونة وريال مدريد من الدوري الاسباني هذا الموسم؟
2025-05-22

كم سينال برشلونة وريال مدريد من الدوري الاسباني هذا الموسم؟

إنفاق أندية الدوري الإنجليزي الممتاز: رقم مذهل
2025-08-06

إنفاق أندية الدوري الإنجليزي الممتاز: رقم مذهل

ريال بيتيس يصطاد من مياه ريال مدريد
2025-07-26

ريال بيتيس يصطاد من مياه ريال مدريد

جديد قضية مطالبة النيابة العامة بالسجن لنجم ريال مدريد
2025-08-02

جديد قضية مطالبة النيابة العامة بالسجن لنجم ريال مدريد

رغم جنون الدوري الإنجليزي، ريال مدريد في القمة

رياضة

كرة القدم

ريال مدريد

برشلونة

ليفربول

العودة الى الأعلى
Aljadeed
جوهرة مغربية مرشحة للعب لريال مدريد قريباً
انهيار تاريخي للنادي الهولندي يأخذه الى نهاية مؤلمة

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - بكى فرحاً بسبب لقائه مع فرينكي دي يونغ
00:07

فيديو - بكى فرحاً بسبب لقائه مع فرينكي دي يونغ

وثّق نادي برشلونة لحظة استثنائية خلال فعالية جماهيرية في كوريا الجنوبية

00:07

فيديو - بكى فرحاً بسبب لقائه مع فرينكي دي يونغ

وثّق نادي برشلونة لحظة استثنائية خلال فعالية جماهيرية في كوريا الجنوبية

مشجع لمانشستر يونايتد يطلق حملة تمويل جماعي للتعاقد مع لاعب
00:04

مشجع لمانشستر يونايتد يطلق حملة تمويل جماعي للتعاقد مع لاعب

أطلق أحد مشجعي مانشستر يونايتد حملة تمويل جماعي عبر منصة "GoFundMe"

00:04

مشجع لمانشستر يونايتد يطلق حملة تمويل جماعي للتعاقد مع لاعب

أطلق أحد مشجعي مانشستر يونايتد حملة تمويل جماعي عبر منصة "GoFundMe"

اخترنا لك
فيديو - بكى فرحاً بسبب لقائه مع فرينكي دي يونغ
00:07
حارس مرمى مانشستر سيتي ومنتخب ألمانيا إلى السجن
00:06
مشجع لمانشستر يونايتد يطلق حملة تمويل جماعي للتعاقد مع لاعب
00:04
جوهرة مغربية مرشحة للعب لريال مدريد قريباً
2025-08-07

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025