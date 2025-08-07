الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
جوهرة مغربية مرشحة للعب لريال مدريد قريباً

جوهرة مغربية مرشحة للعب لريال مدريد قريباً
كرة القدم

2025-08-07 | 01:14
جوهرة مغربية مرشحة للعب لريال مدريد قريباً

بات فتال مرشحا لتكرار تألق غونزالو غارسيا في ريال مدريد

انضم المهاجم المغربي رشاد فتال، صاحب الـ20 عاما، الى ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الأخير قادما من ألميريا، حيث دفع عملاق كرة القدم الإسبانية مبلغ 900 ألف يورو من أجل التعاقد مع الجوهرة المغربية، ولو أن قيمة الصفقة مرشحة للوصول إلى 6 ملايين يورو حال تفعيل بعض المتغيرات.
وبسرعة، بات فتال مرشحا لتكرار تألق غونزالو غارسيا في ريال مدريد، حيث تألق بدوره بشكل لافت خلال نهائيات كأس العالم للأندية 2025 الأخيرة بمساهمته في خمسة أهداف ما بين صناعة وتسجيل.
وذكرت مصادر أن المدرب الإسباني تشابي ألونسو يخطط لتصعيد فتال الى الفريق الأول، وهو محل متابعة من قبل الجهاز الفني للفريق، خلال المباريات التي سيخوضها مع الرديف.
ولد خريج مدرسة شبان ألميريا في إسبانيا لأبوين مغربيين، وهو مؤهل قانونا لتمثيل منتخبي البلدين دولياً، وقد شارك في ثلاث مباريات مع منتخب إسبانيا تحت 18 عاما سجل خلالها هدفين، وحمل قميص منتخبات المغرب للفئات السنية في سبع مناسبات سجل فيها هدفين أيضا.


    


