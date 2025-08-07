الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

انهيار تاريخي للنادي الهولندي يأخذه الى نهاية مؤلمة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
انهيار تاريخي للنادي الهولندي يأخذه الى نهاية مؤلمة
A-
A+

كرة القدم

2025-08-07 | 01:12
انهيار تاريخي للنادي الهولندي يأخذه الى نهاية مؤلمة

رفض لجنة الاستئناف الطعن المقدم ضد قرار سحب الرخصة الاحترافية للنادي

بات الانهيار التاريخي لنادي فيتيسه آرنهايم واقعا ملموسا، ففي غضون أربع سنوات فقط، شهد مشجعوه سلسلة من الأحداث التي دفعت بالفريق إلى القاع
فقد أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم رفض لجنة الاستئناف الطعن المقدم ضد قرار سحب الرخصة الاحترافية للنادي، ما شكّل ضربة قاسية لتاريخه الممتد منذ تأسيسه عام 1892.
وكانت اللجنة ذاتها قد عاقبت فيتيسه عام 2024 بخصم 18 نقطة، ما أدى إلى هبوطه إلى الدرجة الثانية لأول مرة منذ 35 عاما.
وبرر (KNVB) قراره الأخير بـ "غياب حساب مصرفي، وعدم وجود مدقق حسابات معتمد، وعدم القدرة على تقديم ميزانية متوازنة".
وقال النادي عبر حساباته الرسمية "بعد عمل مكثف خلال الأشهر الماضية من أجل التعافي وتحقيق الشفافية والاستدامة، نشعر بالدمار بسبب هذا الحكم."
المفارقة أن فيتيسه كان قد كتب صفحة مشرقة قبل سنوات قليلة، إذ شارك في دوري المؤتمر الأوروبي 2021 ونجح في إقصاء توتنهام من دور المجموعات، ليبدو حينها في طريق صعود تدريجي نحو القمة، لكن هذا المسار الطموح تحوّل إلى طريق مظلم انتهى بنهاية مأساوية.



مقالات ذات صلة

فرحة نادي الهلال السعودي بالفوز التاريخي على مانشستر سيتي (فيديو)
2025-07-01

فرحة نادي الهلال السعودي بالفوز التاريخي على مانشستر سيتي (فيديو)

نائب رئيس الأركان الإيراني: على الصهاينة أن يترقبوا ردا صارما ومؤلما
2025-06-13

نائب رئيس الأركان الإيراني: على الصهاينة أن يترقبوا ردا صارما ومؤلما

انهيار تاريخي للنادي الهولندي يأخذه الى نهاية مؤلمة

رياضة

كرة القدم

فيتيسه آرنهايم

الاتحاد الهولندي لكرة القدم

العودة الى الأعلى
Aljadeed
رغم جنون الدوري الإنجليزي، ريال مدريد في القمة
مانشستر يونايتد على وشك إنهاء رقم قياسي استمر منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - بكى فرحاً بسبب لقائه مع فرينكي دي يونغ
00:07

فيديو - بكى فرحاً بسبب لقائه مع فرينكي دي يونغ

وثّق نادي برشلونة لحظة استثنائية خلال فعالية جماهيرية في كوريا الجنوبية

00:07

فيديو - بكى فرحاً بسبب لقائه مع فرينكي دي يونغ

وثّق نادي برشلونة لحظة استثنائية خلال فعالية جماهيرية في كوريا الجنوبية

مشجع لمانشستر يونايتد يطلق حملة تمويل جماعي للتعاقد مع لاعب
00:04

مشجع لمانشستر يونايتد يطلق حملة تمويل جماعي للتعاقد مع لاعب

أطلق أحد مشجعي مانشستر يونايتد حملة تمويل جماعي عبر منصة "GoFundMe"

00:04

مشجع لمانشستر يونايتد يطلق حملة تمويل جماعي للتعاقد مع لاعب

أطلق أحد مشجعي مانشستر يونايتد حملة تمويل جماعي عبر منصة "GoFundMe"

اخترنا لك
فيديو - بكى فرحاً بسبب لقائه مع فرينكي دي يونغ
00:07
حارس مرمى مانشستر سيتي ومنتخب ألمانيا إلى السجن
00:06
مشجع لمانشستر يونايتد يطلق حملة تمويل جماعي للتعاقد مع لاعب
00:04
جوهرة مغربية مرشحة للعب لريال مدريد قريباً
2025-08-07

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025