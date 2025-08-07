انهيار تاريخي للنادي الهولندي يأخذه الى نهاية مؤلمة

رفض لجنة الاستئناف الطعن المقدم ضد قرار سحب الرخصة الاحترافية للنادي

بات الانهيار التاريخي لنادي فيتيسه آرنهايم واقعا ملموسا، ففي غضون أربع سنوات فقط، شهد مشجعوه سلسلة من الأحداث التي دفعت بالفريق إلى .

فقد أعلن الهولندي لكرة القدم رفض لجنة الاستئناف الطعن المقدم ضد قرار سحب الرخصة الاحترافية للنادي، ما شكّل ضربة قاسية لتاريخه الممتد منذ تأسيسه عام 1892.

وكانت اللجنة ذاتها قد عاقبت فيتيسه عام 2024 بخصم 18 نقطة، ما أدى إلى هبوطه إلى الدرجة الثانية لأول مرة منذ 35 عاما.

وبرر (KNVB) قراره الأخير بـ "غياب حساب مصرفي، وعدم وجود مدقق حسابات معتمد، وعدم القدرة على تقديم ميزانية متوازنة".

وقال النادي عبر حساباته الرسمية "بعد عمل مكثف خلال الأشهر الماضية من أجل التعافي وتحقيق الشفافية والاستدامة، نشعر بالدمار بسبب هذا الحكم."

المفارقة أن فيتيسه كان قد كتب صفحة مشرقة قبل سنوات قليلة، إذ شارك في 2021 ونجح في إقصاء من دور ، ليبدو حينها في طريق صعود تدريجي نحو القمة، لكن هذا المسار الطموح تحوّل إلى طريق مظلم انتهى بنهاية مأساوية.







