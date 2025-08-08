الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
حارس مرمى مانشستر سيتي ومنتخب ألمانيا إلى السجن

حارس مرمى مانشستر سيتي ومنتخب ألمانيا إلى السجن
كرة القدم

2025-08-08 | 00:06
حارس مرمى مانشستر سيتي ومنتخب ألمانيا إلى السجن

بعد إدانته في 107 قضايا احتيال

أصدرت محكمة في مدينة ماربورغ الألمانية حكما بسجن اللاعب الدولي السابق أيكه إيميل، حارس مرمى مانشستر سيتي ومنتخب ألمانيا الغربية، لمدة عامين وشهرين، بعد إدانته في 107 قضايا احتيال.
ووفقا لما نشرته صحيفة بيلد الألمانية، تركزت معظم القضايا حول قيام إيميل، البالغ من العمر 64 عاما، باقتراض مبالغ مالية من أفراد دون أن يعيدها، حيث بلغ إجمالي الأموال المتورط بها نحو 29,775 جنيها إسترلينيا،كما وُجّهت له تهمة بيع تذاكر لإحدى مباريات كأس أمم أوروبا، دون أن يسلّمها للمشترين بعد قبض ثمنها.
وقد ثبتت إدانة اللاعب في جميع التهم الموجهة إليه، وصدر الحكم بحقه يوم الخميس من قبل محكمة ماربورغ المحلية.
وخلال المحاكمة، قدّم فريق الدفاع مرافعة أشار فيها إلى أنّ اللاعب السابق يعاني من ضائقة مالية شديدة، كانت الدافع الأساسي وراء تصرفاته، وهو ليس محتالا محترفا، بل لاعب كرة سابق فشل في حياته بعد الاعتزال.
يُذكر أن إيميل أعلن إفلاسه في عام 2008، وسبق أن تحدّث علنا في عدة مناسبات عن أزماته المالية، كاشفا في تصريحات العام الماضي أنه يعيش على المساعدات الاجتماعية.
وخاض الحارس السابق 43 مباراة بقميص مانشستر سيتي بين عامي 1995 و1997، إلا أنه يُعد من أبرز الحراس في تاريخ الدوري الألماني، حيث لعب ما يقارب 550 مباراة في البوندسليغا مع فريقي بوروسيا دورتموند وشتوتغارت، ومثّل منتخب ألمانيا الغربية في 19 مناسبة، وكان أحد أفراد الفريق الفائز ببطولة أمم أوروبا عام 1980، كما شارك في نهائي كأس العالم عامي 1982 و1986.



مأساة في البرتغال: العثور على حارس مرمى غارقًا بعد اختفائه
2025-08-05

مأساة في البرتغال: العثور على حارس مرمى غارقًا بعد اختفائه

حارس مرمى بايرن ميونيخ يعلن وفاة ابنه الصغير
2025-08-02

حارس مرمى بايرن ميونيخ يعلن وفاة ابنه الصغير

فيديو - كافان سوليفان موهبة مانشستر سيتي الصاعدة
2025-08-06

فيديو - كافان سوليفان موهبة مانشستر سيتي الصاعدة

جيرونا يتصيد من مياه مانشستر سيتي
2025-08-02

جيرونا يتصيد من مياه مانشستر سيتي

فيديو - بكى فرحاً بسبب لقائه مع فرينكي دي يونغ
مشجع لمانشستر يونايتد يطلق حملة تمويل جماعي للتعاقد مع لاعب

فيديو - بكى فرحاً بسبب لقائه مع فرينكي دي يونغ
00:07

فيديو - بكى فرحاً بسبب لقائه مع فرينكي دي يونغ

وثّق نادي برشلونة لحظة استثنائية خلال فعالية جماهيرية في كوريا الجنوبية

00:07

فيديو - بكى فرحاً بسبب لقائه مع فرينكي دي يونغ

وثّق نادي برشلونة لحظة استثنائية خلال فعالية جماهيرية في كوريا الجنوبية

مشجع لمانشستر يونايتد يطلق حملة تمويل جماعي للتعاقد مع لاعب
00:04

مشجع لمانشستر يونايتد يطلق حملة تمويل جماعي للتعاقد مع لاعب

أطلق أحد مشجعي مانشستر يونايتد حملة تمويل جماعي عبر منصة "GoFundMe"

00:04

مشجع لمانشستر يونايتد يطلق حملة تمويل جماعي للتعاقد مع لاعب

أطلق أحد مشجعي مانشستر يونايتد حملة تمويل جماعي عبر منصة "GoFundMe"

جوهرة مغربية مرشحة للعب لريال مدريد قريباً
2025-08-07

جوهرة مغربية مرشحة للعب لريال مدريد قريباً

بات فتال مرشحا لتكرار تألق غونزالو غارسيا في ريال مدريد

2025-08-07

جوهرة مغربية مرشحة للعب لريال مدريد قريباً

بات فتال مرشحا لتكرار تألق غونزالو غارسيا في ريال مدريد

فيديو - بكى فرحاً بسبب لقائه مع فرينكي دي يونغ
00:07
مشجع لمانشستر يونايتد يطلق حملة تمويل جماعي للتعاقد مع لاعب
00:04
جوهرة مغربية مرشحة للعب لريال مدريد قريباً
2025-08-07
رغم جنون الدوري الإنجليزي، ريال مدريد في القمة
2025-08-07

