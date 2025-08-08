حارس مرمى مانشستر سيتي ومنتخب ألمانيا إلى السجن

بعد إدانته في 107 قضايا احتيال

أصدرت محكمة في مدينة ماربورغ الألمانية حكما بسجن اللاعب الدولي السابق أيكه إيميل، حارس مرمى ومنتخب ألمانيا ، لمدة عامين وشهرين، بعد إدانته في 107 قضايا احتيال.

ووفقا لما نشرته صحيفة بيلد الألمانية، تركزت معظم القضايا حول قيام إيميل، البالغ من العمر 64 عاما، باقتراض مبالغ مالية من أفراد دون أن يعيدها، حيث بلغ إجمالي الأموال المتورط بها نحو 29,775 جنيها إسترلينيا،كما وُجّهت له تهمة بيع تذاكر لإحدى مباريات كأس أمم ، دون أن يسلّمها للمشترين بعد قبض ثمنها.

وقد ثبتت إدانة اللاعب في جميع التهم الموجهة إليه، وصدر الحكم بحقه يوم الخميس من قبل محكمة ماربورغ المحلية.

وخلال المحاكمة، قدّم فريق الدفاع مرافعة أشار فيها إلى أنّ اللاعب السابق يعاني من ضائقة مالية شديدة، كانت الدافع الأساسي وراء تصرفاته، وهو ليس محتالا محترفا، بل لاعب كرة سابق فشل في حياته بعد الاعتزال.

يُذكر أن إيميل أعلن إفلاسه في عام 2008، وسبق أن تحدّث علنا في عدة مناسبات عن أزماته المالية، كاشفا في تصريحات العام الماضي أنه يعيش على المساعدات الاجتماعية.

وخاض الحارس السابق 43 مباراة بقميص سيتي بين عامي 1995 و1997، إلا أنه يُعد من أبرز الحراس في تاريخ الدوري الألماني، حيث لعب ما يقارب 550 مباراة في البوندسليغا مع فريقي بوروسيا دورتموند وشتوتغارت، ومثّل منتخب ألمانيا الغربية في 19 مناسبة، وكان أحد أفراد الفريق الفائز ببطولة أمم أوروبا عام 1980، كما شارك في نهائي كأس عامي 1982 و1986.







