مشجع لمانشستر يونايتد يطلق حملة تمويل جماعي للتعاقد مع لاعب

مشجع لمانشستر يونايتد يطلق حملة تمويل جماعي للتعاقد مع لاعب
A-
A+

كرة القدم

2025-08-08 | 00:04
مشجع لمانشستر يونايتد يطلق حملة تمويل جماعي للتعاقد مع لاعب

أطلق أحد مشجعي مانشستر يونايتد حملة تمويل جماعي عبر منصة "GoFundMe"

في خطوة غريبة ولافتة، أطلق أحد مشجعي مانشستر يونايتد حملة تمويل جماعي عبر منصة "GoFundMe" بهدف جمع الأموال اللازمة لمساعدة ناديه المفضل على التعاقد مع لاعب خط وسط برايتون، كارلوس باليبا.
وتأتي هذه المبادرة بعدما أفادت تقارير صحفية بأن مانشستر يونايتد أبدى اهتماما جديا بضم الدولي الكاميروني الشاب، البالغ من العمر 21 عاما، إذ تواصل مع برايتون عبر وسطاء لاستكشاف شروط الصفقة المحتملة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي، رغم صعوبة إنجازها.
وقدّم اللاعب موسما لافتا، حيث خاض 34 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز وسجل 3 أهداف تحت قيادة المدرب فابيان هورزلر، ويمتد عقده الحالي مع برايتون لثلاث سنوات إضافية، مع خيار للتمديد لعام رابع.
ووفقا لموقع "ذا أثلتيك"، فإن إدارة يونايتد ترغب في تعزيز خط الوسط رغم التحديات المالية التي تواجهها بسبب قواعد الاستدامة المالية (PSR)، خصوصا بعد صفقات بقيمة 62.5 مليون جنيه إسترليني لضم ماتيوس كونيا، و71 مليون جنيه لضم برايان مبومو، كما أن التعاقد المرتقب مع مهاجم لايبزيغ، بنجامين سيسكو، سيرفع إجمالي إنفاق النادي الصيفي إلى ما يقارب 200 مليون جنيه، ليصبح ثالث أكثر نادٍ إنفاقا في الدوري خلف ليفربول وتشيلسي.
ومع إدراكه لصعوبة الصفقة، قرر المشجع الإنجليزي "إيان إم" أن يتصرف بنفسه، مطلقا حملة بعنوان "باليبا إلى مانشستر يونايتد"، واضعا هدفا طموحا هو جمع 120 مليون جنيه إسترليني، لكن الحملة لم تحصد تبرعات تذكر حتى لحظة إعداد التقرير.


رياضة

كرة القدم

مانشستر يونايتد

GoFundMe

برايتون

كارلوس باليبا

