فيديو - نجما مانشستر سيتي رفضا توقيع قمصان للأطفال

فيديو - نجما مانشستر سيتي رفضا توقيع قمصان للأطفال

أثار مقطع فيديو جدلا واسعا

أثار مقطع فيديو جدلا واسعا بعد أن أظهر نجمي مانشستر سيتي، فيل فودين ويوشكو غفارديول، وهما يرفضان توقيع أوتوغرافات لمجموعة من المشجعين الصغار أثناء توقفهما عند إشارة مرور حمراء.
ويوضح الفيديو فودين جالسا خلف مقود سيارته وبجانبه أحد أطفاله، بينما يطلب منه الأطفال توقيع قمصانهم، لكنه ظل ينظر إلى الأمام حتى تحولت الإشارة إلى اللون الأخضر، لينطلق مبتعدا.
بعدها، توجه الأطفال إلى سيارة غفارديول حاملين قميصا للنادي وقلما، في محاولة للحصول على توقيعه، لكن المدافع الكرواتي اكتفى بالإشارة بيديه إلى حركة المرور، في إيماءة بدت وكأنها تبرير لعدم توقفه للتوقيع.
الواقعة قسّمت آراء المتابعين على مواقع التواصل، إذ اعتبر بعضهم أن اللاعبين كان بإمكانهما تلبية طلب الأطفال، خصوصا أنهما يمثلان قدوة لجماهير النادي.
في المقابل، دافع آخرون عن اللاعبين، معتبرين أن التوقف في وسط الطريق لتوقيع أوتوغرافات يشكل خطرا.
وتأتي هذه الحادثة في وقت يستعد فيه مانشستر سيتي لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أكد فودين في تصريحات صحفية عزمه استعادة مستواه العالي الذي أهّله سابقا للفوز بجائزة لاعب العام، مؤكدا أن الأمر يتطلب العمل الجاد في التدريبات والإيمان بالقدرات الفردية.



فيديو - كافان سوليفان موهبة مانشستر سيتي الصاعدة
2025-08-06
2025-08-06

فيديو - كافان سوليفان موهبة مانشستر سيتي الصاعدة

فرحة نادي الهلال السعودي بالفوز التاريخي على مانشستر سيتي (فيديو)
2025-07-01
2025-07-01

فرحة نادي الهلال السعودي بالفوز التاريخي على مانشستر سيتي (فيديو)

فيديو - رودري وإيدرسون يفاجئان جماهير مانشستر سيتي في منازلهم
2025-06-17
2025-06-17

فيديو - رودري وإيدرسون يفاجئان جماهير مانشستر سيتي في منازلهم

فيديو - طقم مانشستر سيتي مستوحى من احتفالية بوزنان الشهيرة
2025-06-11
2025-06-11

فيديو - طقم مانشستر سيتي مستوحى من احتفالية بوزنان الشهيرة

فيديو - اشتباك عنيف بعد ركلة جزاء مثيرة للجدل

فيديو - اشتباك عنيف بعد ركلة جزاء مثيرة للجدل
06:13

فيديو - اشتباك عنيف بعد ركلة جزاء مثيرة للجدل

شهدت عودة برمنغهام إلى دوري التشامبيونشيب أحداثا فوضوية

06:13

فيديو - اشتباك عنيف بعد ركلة جزاء مثيرة للجدل

شهدت عودة برمنغهام إلى دوري التشامبيونشيب أحداثا فوضوية

إقالة أخصائية التغذية في ريال مدريد بسبب مبابي
06:13

إقالة أخصائية التغذية في ريال مدريد بسبب مبابي

أقالت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني أخصائية التغذية في الفريق الأول

06:13

إقالة أخصائية التغذية في ريال مدريد بسبب مبابي

أقالت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني أخصائية التغذية في الفريق الأول

فيديو - اشتباك عنيف بعد ركلة جزاء مثيرة للجدل
06:13
إقالة أخصائية التغذية في ريال مدريد بسبب مبابي
06:13
فيديو - هدف مذهل للزمالك من منتصف الميدان
06:11
فيديو - ألعاب نارية احتفالية تصيب الهداف في مكان حساس
06:10

