فيديو - نجما مانشستر سيتي رفضا توقيع قمصان للأطفال

Young fans approach Phil Foden’s car whilst stopped at a red-light nearby to Manchester City’s ground pic.twitter.com/WcGyUJFeBr — Mail Sport (@MailSport) August 8, 2025

أثار مقطع فيديو جدلا واسعا بعد أن أظهر نجمي ، فيل ويوشكو غفارديول، وهما يرفضان توقيع أوتوغرافات لمجموعة من المشجعين الصغار أثناء توقفهما عند إشارة مرور حمراء.ويوضح الفيديو فودين جالسا خلف مقود سيارته وبجانبه أحد أطفاله، بينما يطلب منه الأطفال توقيع قمصانهم، لكنه ظل ينظر إلى الأمام حتى تحولت الإشارة إلى اللون الأخضر، لينطلق مبتعدا.بعدها، توجه الأطفال إلى سيارة غفارديول حاملين قميصا للنادي وقلما، في محاولة للحصول على توقيعه، لكن المدافع الكرواتي اكتفى بالإشارة بيديه إلى حركة المرور، في إيماءة بدت وكأنها تبرير لعدم توقفه للتوقيع.الواقعة قسّمت آراء المتابعين على مواقع التواصل، إذ اعتبر بعضهم أن اللاعبين كان بإمكانهما تلبية طلب الأطفال، خصوصا أنهما يمثلان قدوة لجماهير النادي.في المقابل، دافع آخرون عن اللاعبين، معتبرين أن التوقف في وسط الطريق لتوقيع أوتوغرافات يشكل خطرا.وتأتي هذه الحادثة في وقت يستعد فيه سيتي لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي ، حيث أكد فودين في تصريحات صحفية عزمه استعادة مستواه العالي الذي أهّله سابقا للفوز بجائزة لاعب العام، مؤكدا أن الأمر يتطلب العمل الجاد في التدريبات والإيمان بالقدرات الفردية.