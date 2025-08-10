محمد صلاح يهاجم اليويفا بسبب غزة و"بيليه الفلسطيني"

انتقد النجم المصري بيان

انتقد النجم المصري ، لاعب ليفربول، بيان (اليويفا) الذي نعى فيه اللاعب الفلسطيني سليمان العويد، الملقب بـ"بيليه الفلسطيني"، بعد استشهاده في غزة، مطالبا بكشف تفاصيل وفاته.

وبحسب لكرة القدم، فقد استشهد العويد (41 عاما) في هجوم إسرائيلي أثناء انتظاره لتلقي المساعدات الإنسانية في غزة يوم الخميس الفائت.

وخلال مسيرته الطويلة، سجل العويد أكثر من 100 هدف، وشارك في 24 مباراة مع المنتخب الفلسطيني أحرز خلالها هدفين، وكان متزوجا وأبا لخمسة أطفال.

وجاء في بيان اليويفا "وداعا لسليمان العويد، ’بيليه الفلسطيني‘ … موهبة منحت الأمل لعدد لا يحصى من الأطفال، حتى في أحلك الأوقات".

إلا أن صلاح، المعروف بمواقفه الداعية لوقف ما وصفه بـ"المجازر" في غزة، اعتبر أنّ البيان لم يكن كافيا، وكتب عبر حسابه على منصة "إكس" الذي يتابعه أكثر من 19 مليون شخص "هل يمكنكم أن تخبرونا كيف مات، وأين، ولماذا؟"، قبل أن ينشر رده أيضا عبر " "، ولم يعلّق الأوروبي على انتقادات النجم المصري حتى الآن.

وكان صلاح قد دعا في عام 2023 قادة إلى التدخل لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعد مقتل نحو 500 شخص في انفجار مستشفى ، مؤكدًا في رسالة مصوّرة أنّ "المجازر يجب أن تتوقف" وأنّ "جميع الأرواح مقدسة ويجب حمايتها".

ووفقا لاتحاد الكرة الفلسطيني، بلغ عدد الرياضيين الذين قُتلوا أو ماتوا جوعا في غزة حتى الآن 421 لاعبا، بينهم 103 أطفال، فيما تعرّض 288 مرفقا رياضيا للضرر أو التدمير.





