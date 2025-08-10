فيديو - إيفان بيريشيتش يفتتح موسمه الثاني مع آيندهوفن بتألّق كبير

IVAN PERIŠIĆ SCORES FOR PSV!pic.twitter.com/VN9B0Y4kY4 — Croatian Football (@CroatiaFooty) August 9, 2025

قدّم الكرواتي المخضرم إيفان بيريشيتش، البالغ من العمر 36 عاما، عرضا استثنائيا في بداية موسمه الثاني مع نادي آيندهوفن، بعدما سجّل هدفا وصنع هدفين، ليقود فريقه لفوز ساحق على بنتيجة (6-1)، في افتتاح منافسات الدوري الهولندي .بيريشيتش، الذي انتقل إلى آيندهوفن في صيف 2024 قادما من هايدوك سبليت الكرواتي، أظهر سريعا قدرته على التأقلم مع أجواء الكرة الهولندية في موسمه الأول، حيث قدّم مستويات مميزة ساعدت الفريق على المنافسة محليا وأوروبيا.ويبدو أن موسمه الثاني سيكون أكثر قوة، في ظل جاهزيته البدنية وخبرته الكبيرة التي اكتسبها من اللعب في دوريات أوروبية كبرى.وخلال مسيرته الطويلة، ارتدى بيريشيتش قمصان أندية بارزة مثل بوروسيا دورتموند وفولفسبورغ وبايرن في ألمانيا، وإنتر ميلان الإيطالي الذي حقق معه لقب الدوري موسم 2020-2021، قبل أن ينتقل إلى في الدوري الإنجليزي الممتاز.ويُعد اللاعب أحد أعمدة المنتخب الكرواتي في الأخير، إذ لعب دورا محوريا في بلوغ وصافة كأس 2018 والمركز الثالث في مونديال 2022، وسجل أهدافا حاسمة في المراحل الإقصائية لتلك البطولات.انطلاقة بيريشيتش القوية أمام سبارتا روتردام أكدت أن خبرته ما زالت سلاحا ثمينا لآيندهوفن، الذي يطمح هذا الموسم إلى الحفاظ على لقبه المحلي وتحقيق نتائج مميزة في دوري أبطال .وبالنظر إلى مستواه الحالي، فإن جماهير الفريق تأمل أن يواصل النجم الكرواتي صناعة الفرق في المباريات الكبرى، ويقود الفريق نحو موسم تاريخي جديد.