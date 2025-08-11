هندرسون يحتفل بلقبين في ثلاثة أشهر وسار يتألق أمام ليفربول في النهائي

واصل كتابة واحدة من أجمل فصول تاريخه الكروي الحديث، بعدما أضاف لقبا جديدا إلى خزائنه عقب الفوز في نهائي درع المجتمع على ليفربول، في ليلة شهدت تألقا جماعيا للفريق، وبروزا فرديا للنجم السنغالي سار.

حارس الفريق، دين هندرسون، لم يُخفِ فرحته الكبيرة عقب صافرة النهاية، والتي أعلنت عن فوز ناديه بركلات الترجيح (3-2) بعد التعادل (2-2)، مؤكّدا أنّ ما يعيشه في هذه الفترة يعد استثنائيا، إذ قال "لديهم لاعبون رائعون وفريق مذهل، لكن الفوز ببطولتين في ثلاثة أشهر أمر لا يصدق".

في المقابل، جاء الأداء الفردي لسار لافتاً، حيث افتتح التسجيل للفريق، وحصل على ركلة جزاء، إلى جانب نجاحه في افتكاك الكرة بنسبة دقة بلغت 100% (1/1).

كما أظهرت الإحصائيات أنه بلغ معدل أهداف متوقعة (xG) قدره 0.66، وسدد مرتين على المرمى، ونفذ كرة طويلة ناجحة من محاولة واحدة، لينهي اللقاء بتقييم مميز وصل إلى 7.9.

هذا الأداء القوي أمام فريق بحجم ليفربول، منح بالاس أفضلية معنوية وفنية، وعكس تطور شخصية الفريق في المباريات الكبيرة، وبين فرحة الجماهير في المدرجات وهتافات اللاعبين في غرفة الملابس، بدا واضحا أن النادي يعيش مرحلة ذهبية.





