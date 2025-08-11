هجوم إسرائيلي شرس على محمد صلاح

تصاعدت موجة انتقادات إسرائيلية ضد النجم المصري ، بعد أن نشر تدوينة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أعاد فيها مشاركة بيان (يويفا) الذي نعى اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد، الملقب بـ"بيليه فلسطين"، مطالبا إياه بكشف ظروف وفاته.

وكان "اليويفا" قد نشر، يوم الجمعة، عبر حسابه على منصة "إكس"، رسالة تعزية جاء فيها "نودع سليمان العبيد (بيليه فلسطين)، موهبة منحت أملا هائلا لعدد لا يحصى من الأطفال، حتى في أحلك الأوقات".

لكن البيان لم يتطرق إلى أسباب وفاة العبيد، الأمر الذي دفع بنجم ليفربول إلى التعليق قائلا "هل يمكنكم إخبارنا كيف وأين ولماذا (توفي العبيد)؟"، في تدوينة فُهمت، من قبل نشطاء مؤيدين لإسرائيل، على أنها إشارة ضمنية لمسؤولية إسرائيل عن الحادثة.

النشطاء الإسرائيليون، الذين اعتبروا موقف صلاح "انتقائيا"، وجهوا له اتهامات بتجاهل مقتل لاعب كرة القدم الإسرائيلي ليؤور أسولين، الذي لقي حتفه، بحسب الرواية الإسرائيلية، في هجوم لحركة حماس على مهرجان " " الموسيقي في 7 أكتوبر 2023، بعد أن أسولين سبق له المشاركة في المسابقات الأوروبية.

كما عبّر المهاجمون عن استيائهم من صمت شخصيات رياضية بارزة تجاه مقتل أسولين، مشيرين بالاسم إلى غاري لينيكر وإريك كانتونا ومحمد صلاح، بوصفهم جميعا "التزموا الصمت" في هذا الملف، ويواصلون انتقاد اسرائيل.

وتتزامن هذه الحملة مع دعوات أطلقها نشطاء إسرائيليون لـ"اليويفا" من أجل نشر بيان رسمي يكرم ذكرى أسولين، معتبرين أن المعاملة المتباينة بين الحالتين تعكس "ازدواجية في المعايير" لدى الأوروبي لكرة القدم.







