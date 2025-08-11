فيديو - دورتموند يودّع أسطورته ماتس هوملز

🇩🇪✨ Mats Hummels (36) has already retired from football. However, let him play today in a friendly match against Juventus in order to have a true . Class moment. 💛🖤 pic.twitter.com/MpT770OaIn — EuroFoot (@eurofootcom) August 10, 2025

شهد ملعب سيغنال إيدونا بارك أمس لحظة مؤثرة، حين خاض المدافع الألماني المخضرم ماتس هوملز آخر مباراة له بقميص بوروسيا دورتموند، منهياً مسيرة مذهلة امتدت عبر فترتين مع النادي، وخاض خلالها 508 مباراة رسمية.هوملز، البالغ من العمر 36 عاماً والحائز على كأس مع المنتخب الألماني عام 2014، كان قد أعلن اعتزاله في الصيف، لكنه شارك لآخر مرة أمام في مباراة ودية خسرها الفريق (1-2)، وسط حضور جماهيري كبير بلغ 81,365 متفرجاً.وقبل اللقاء، كان النادي قد طرح قميصاً تذكارياً خاصاً تكريماً لمسيرة اللاعب، وتلقى هوملز استقبالاً حافلاً بالتصفيق والهتاف وهو يدخل أرضية الملعب، حاملاً شارة القيادة لمدة 17 دقيقة قبل مغادرته وسط أجواء عاطفية.وخلال مسيرته مع دورتموند، حصد هوملز لقب الدوري الألماني مرتين وكأس ألمانيا مرتين، إلى جانب مشاركاته البارزة في دوري أبطال ، ليحفر اسمه بين أعظم لاعبي النادي في العصر الحديث.وبرحيل هوملز، يطوي دورتموند صفحة أحد أكثر لاعبيه تأثيراً ووفاءً، تاركاً خلفه إرثاً سيبقى محفوراً في ذاكرة جماهير الأسود والأصفر لسنوات طويلة.