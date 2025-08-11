الأخبار
فيديو - دورتموند يودّع أسطورته ماتس هوملز

فيديو - دورتموند يودّع أسطورته ماتس هوملز
كرة القدم

2025-08-11 | 00:29
فيديو - دورتموند يودّع أسطورته ماتس هوملز

شهد ملعب سيغنال إيدونا بارك أمس لحظة مؤثرة

شهد ملعب سيغنال إيدونا بارك أمس لحظة مؤثرة، حين خاض المدافع الألماني المخضرم ماتس هوملز آخر مباراة له بقميص بوروسيا دورتموند، منهياً مسيرة مذهلة امتدت عبر فترتين مع النادي، وخاض خلالها 508 مباراة رسمية.
هوملز، البالغ من العمر 36 عاماً والحائز على كأس العالم مع المنتخب الألماني عام 2014، كان قد أعلن اعتزاله في الصيف، لكنه شارك لآخر مرة أمام يوفنتوس في مباراة ودية خسرها الفريق (1-2)، وسط حضور جماهيري كبير بلغ 81,365 متفرجاً.
وقبل اللقاء، كان النادي قد طرح قميصاً تذكارياً خاصاً تكريماً لمسيرة اللاعب، وتلقى هوملز استقبالاً حافلاً بالتصفيق والهتاف وهو يدخل أرضية الملعب، حاملاً شارة القيادة لمدة 17 دقيقة قبل مغادرته وسط أجواء عاطفية. 
وخلال مسيرته مع دورتموند، حصد هوملز لقب الدوري الألماني مرتين وكأس ألمانيا مرتين، إلى جانب مشاركاته البارزة في دوري أبطال أوروبا، ليحفر اسمه بين أعظم لاعبي النادي في العصر الحديث.
وبرحيل هوملز، يطوي دورتموند صفحة أحد أكثر لاعبيه تأثيراً ووفاءً، تاركاً خلفه إرثاً سيبقى محفوراً في ذاكرة جماهير الأسود والأصفر لسنوات طويلة.


