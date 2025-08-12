الزمالك يشتكي حارس المرمى الدولي السابق أحمد شوبير

بشكوى رسمية إلى لتنظيم الإعلام

تقدم مجلس إدارة المصري، برئاسة لبيب، بشكوى رسمية إلى لتنظيم الإعلام، ضد مقدم البرامج الرياضية، وحارس المرمى الدولي السابق شوبير.

وجاء في بيان رسمي، أن الشكوى هي على خلفية تجاوزات شوبير المتكررة في حق النادي وجماهيره، خلال حلقات برنامجه على النادي .

وشملت الشكوى ما وُصف بالتحريض المباشر ضد جماهير الزمالك، الأمر الذي ترفضه إدارة النادي بشكل قاطع، ولا تقبل هذه الأساليب مع جماهيرها، وهو تناول إعلامي يتعارض مع الأكواد الإعلامية والمعايير المهنية المتعارف عليها في العمل الإعلامي.

واعتبر بيان النادي أن حرية الرأي والتعبير لا تعني الإساءة أو إثارة الفتنة بين الجماهير، وأنه يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية اسم وسمعة نادي الزمالك، والحفاظ على حقوق جماهيره.







