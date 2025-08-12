الأخبار
الزمالك يشتكي حارس المرمى الدولي السابق أحمد شوبير

الزمالك يشتكي حارس المرمى الدولي السابق أحمد شوبير
كرة القدم

2025-08-12 | 00:45
الزمالك يشتكي حارس المرمى الدولي السابق أحمد شوبير

بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، برئاسة حسين لبيب، بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد مقدم البرامج الرياضية، وحارس المرمى الدولي السابق أحمد شوبير.
وجاء في بيان رسمي، أن الشكوى هي على خلفية تجاوزات شوبير المتكررة في حق النادي وجماهيره، خلال حلقات برنامجه على قناة النادي الأهلي.
وشملت الشكوى ما وُصف بالتحريض المباشر ضد جماهير الزمالك، الأمر الذي ترفضه إدارة النادي بشكل قاطع، ولا تقبل هذه الأساليب مع جماهيرها، وهو تناول إعلامي يتعارض مع الأكواد الإعلامية والمعايير المهنية المتعارف عليها في العمل الإعلامي.
واعتبر بيان النادي أن حرية الرأي والتعبير لا تعني الإساءة أو إثارة الفتنة بين الجماهير، وأنه يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية اسم وسمعة نادي الزمالك، والحفاظ على حقوق جماهيره.



