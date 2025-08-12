رياض محرز يُشعل مواقع التواصل بصورة أنس الشريف

نشر النجم الدولي الجزائري رياض محرز
، لاعب نادي الأهلي
جدة السعودي، صورة بالأبيض والأسود لمراسل قناة
الجزيرة في غزّة، الإعلامي الراحل أنس الشريف، عبر خاصية "القصص" في حسابه الرسمي على إنستغرام
، ما أثار موجة من التفاعل.
وعبّر محرز عن موقفه من اغتيال جيش العدو
الإسرائيلي لمراسل الجزيرة في غزة وزميله محمد
قريقع والمصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل في غارة استهدفت خيمة للصحفيين قرب مستشفى الشفاء
.
وأرفق محرز صورة الشريف مبتسما مرتديا سترة الصحافة الزرقاء
، بعلم فلسطين، في موقف ليس الأول من نجم مانشستر سيتي
السابق دعماً للقضية الفلسطينية.