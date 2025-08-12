الأخبار
رياض محرز يُشعل مواقع التواصل بصورة أنس الشريف

كرة القدم

2025-08-12 | 00:44
رياض محرز يُشعل مواقع التواصل بصورة أنس الشريف

صورة بالأبيض والأسود لمراسل قناة الجزيرة في غزّة

نشر النجم الدولي الجزائري رياض محرز، لاعب نادي الأهلي جدة السعودي، صورة بالأبيض والأسود لمراسل قناة الجزيرة في غزّة، الإعلامي الراحل أنس الشريف، عبر خاصية "القصص" في حسابه الرسمي على إنستغرام، ما أثار موجة من التفاعل.
وعبّر محرز عن موقفه من اغتيال جيش العدو الإسرائيلي لمراسل الجزيرة في غزة وزميله محمد قريقع والمصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل في غارة استهدفت خيمة للصحفيين قرب مستشفى الشفاء.
وأرفق محرز صورة الشريف مبتسما مرتديا سترة الصحافة الزرقاء، بعلم فلسطين، في موقف ليس الأول من نجم مانشستر سيتي السابق دعماً للقضية الفلسطينية.



لقطات مؤثرة جمعت مراسل الجزيرة انس الشريف مع ابنته "شام" قبل اغتياله
13:19
Play

لقطات مؤثرة جمعت مراسل الجزيرة انس الشريف مع ابنته "شام" قبل اغتياله

رياض محرز يُشعل مواقع التواصل بصورة أنس الشريف

رياضة

كرة القدم

رياض محرز

الأهلي جدة السعودي

أنس الشريف

محمد قريقع

