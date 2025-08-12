رياض محرز يُشعل مواقع التواصل بصورة أنس الشريف

صورة بالأبيض والأسود لمراسل الجزيرة في غزّة

نشر النجم الدولي الجزائري ، لاعب نادي جدة السعودي، صورة بالأبيض والأسود لمراسل الجزيرة في غزّة، الإعلامي الراحل أنس الشريف، عبر خاصية "القصص" في حسابه الرسمي على ، ما أثار موجة من التفاعل.

وعبّر محرز عن موقفه من اغتيال جيش الإسرائيلي لمراسل الجزيرة في غزة وزميله قريقع والمصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل في غارة استهدفت خيمة للصحفيين قرب .

وأرفق محرز صورة الشريف مبتسما مرتديا سترة الصحافة ، بعلم فلسطين، في موقف ليس الأول من نجم السابق دعماً للقضية الفلسطينية.







