هذه هي قيمة خاتم خطوبة جورجينا رودريغيز

الإعلان عن اقتراب زواج جورجينا رودريغيز من

بطريقة غير مباشرة، جاء الإعلان عن اقتراب زواج عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز من النجم قائد النصر السعودي في خطوة طال انتظارها.

فقد نشرت جورجينا صورة عبر حسابها على " " ظهرت فيها وهي تضع خاتم ألماس فاخر في يدها اليسرى ما اعتبر تأكيدا للخطوبة وعلقت قائلة "نعم أوافق في هذه الحياة وفي كل حياتي".

وجذب الخاتم أنظار المتابعين، حيث ذكرت صحيفة ماركا، أن الخاتم يشمل 30 قيراطا من الألماس وهو أحد المجوهرات الثمينة التي يتخطى سعرها 3 ملايين ، فيما أشارت بعض التقارير إلى أن سعر الخاتم يتراوح بين 3 إلى 5 ملايين دولار.







