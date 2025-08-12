الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

هذه هي قيمة خاتم خطوبة جورجينا رودريغيز

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
هذه هي قيمة خاتم خطوبة جورجينا رودريغيز
A-
A+

كرة القدم

2025-08-12 | 00:46
هذه هي قيمة خاتم خطوبة جورجينا رودريغيز

الإعلان عن اقتراب زواج جورجينا رودريغيز من كريستيانو رونالدو

بطريقة غير مباشرة، جاء الإعلان عن اقتراب زواج عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز من النجم كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي في خطوة طال انتظارها.
فقد نشرت جورجينا صورة عبر حسابها على "إنستغرام" ظهرت فيها وهي تضع خاتم ألماس فاخر في يدها اليسرى ما اعتبر تأكيدا للخطوبة وعلقت قائلة "نعم أوافق في هذه الحياة وفي كل حياتي".
وجذب الخاتم أنظار المتابعين، حيث ذكرت صحيفة ماركا، أن الخاتم يشمل 30 قيراطا من الألماس وهو أحد المجوهرات الثمينة التي يتخطى سعرها 3 ملايين دولار، فيما أشارت بعض التقارير إلى أن سعر الخاتم يتراوح بين 3 إلى 5 ملايين دولار.



مقالات ذات صلة

تعرفوا إلى سعر خاتم خطوبة نور ستارز الماسي الضخم
2025-05-26

تعرفوا إلى سعر خاتم خطوبة نور ستارز الماسي الضخم

تفاصيل خطوبة كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز
00:42

تفاصيل خطوبة كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز

صور - جورجينا رودريغيز تطلق مشروعها للعقارات الفاخرة في مدريد
2025-07-26

صور - جورجينا رودريغيز تطلق مشروعها للعقارات الفاخرة في مدريد

الدكتورة يومي تستعرض خاتم زواجها الماسي وتمازح الجمهور
2025-05-19

الدكتورة يومي تستعرض خاتم زواجها الماسي وتمازح الجمهور

هذه هي قيمة خاتم خطوبة جورجينا رودريغيز

رياضة

كرة القدم

كريستيانو رونالدو

جورجينا رودريغيز

العودة الى الأعلى
Aljadeed
هل يغادر فيرمين لوبيز برشلونة إلى الدوري الإنجليزي؟
الزمالك يشتكي حارس المرمى الدولي السابق أحمد شوبير

اقرأ ايضا في كرة القدم

هوملز لم يدعُ ابنه لحضور مباراة الوداع بحضور صديقته الجديدة
00:50

هوملز لم يدعُ ابنه لحضور مباراة الوداع بحضور صديقته الجديدة

لم يوجّه دعوة لابنه البالغ من العمر سبع سنوات لحضور مباراة الوداع

00:50

هوملز لم يدعُ ابنه لحضور مباراة الوداع بحضور صديقته الجديدة

لم يوجّه دعوة لابنه البالغ من العمر سبع سنوات لحضور مباراة الوداع

فيديو - ساكا يتبرع بـ1000 زي مدرسي لأطفال في أربع مدارس
00:49

فيديو - ساكا يتبرع بـ1000 زي مدرسي لأطفال في أربع مدارس

تبرع نجم أرسنال بوكايو ساكا بأكثر من 1000 زي مدرسي

00:49

فيديو - ساكا يتبرع بـ1000 زي مدرسي لأطفال في أربع مدارس

تبرع نجم أرسنال بوكايو ساكا بأكثر من 1000 زي مدرسي

ما هي علاقة قميص نابولي الجديد والقهوة؟
00:48

ما هي علاقة قميص نابولي الجديد والقهوة؟

القميص الثالث لفريق نابولي للموسم المقبل

00:48

ما هي علاقة قميص نابولي الجديد والقهوة؟

القميص الثالث لفريق نابولي للموسم المقبل

اخترنا لك
هوملز لم يدعُ ابنه لحضور مباراة الوداع بحضور صديقته الجديدة
00:50
فيديو - ساكا يتبرع بـ1000 زي مدرسي لأطفال في أربع مدارس
00:49
ما هي علاقة قميص نابولي الجديد والقهوة؟
00:48
هل يغادر فيرمين لوبيز برشلونة إلى الدوري الإنجليزي؟
00:47

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025