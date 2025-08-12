الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديو - ساكا يتبرع بـ1000 زي مدرسي لأطفال في أربع مدارس
كرة القدم

2025-08-12 | 00:49
فيديو - ساكا يتبرع بـ1000 زي مدرسي لأطفال في أربع مدارس

تبرع نجم أرسنال بوكايو ساكا بأكثر من 1000 زي مدرسي

في لفتة إنسانية مميزة، تبرع نجم أرسنال بوكايو ساكا بأكثر من 1000 زي مدرسي لأربع مدارس في منطقة إيلينغ، من بينها مدرستا إدوارد بيثام وجرينفورد الثانوية، اللتان التحق بهما خلال طفولته.
ساكا، المولود والذي نشأ في إيلينغ، حرص على رد الجميل للمنطقة التي ترعرع فيها، حيث قام بزيارة المدارس بنفسه لتسليم الزي المدرسي للطلاب، في خطوة تهدف إلى مساعدة العائلات المتأثرة بأزمة غلاء المعيشة.
وبحسب صحيفة "ذا ستاندرد"، فاجأ اللاعب الإنجليزي الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بحضوره الشخصي إلى المدارس الأربع، حيث سلّم الزي المدرسي لأكثر من 1000 طفل، ووقع التذكارات والتقط الصور مع الطلاب المبهورين.
ويحافظ ساكا على علاقة وثيقة بإيلينغ التي قضى فيها جزءاً كبيراً من طفولته، وكان الجناح الشاب قد حصل قبل ثلاث سنوات على تكريمٍ بعد تألقه مع منتخب إنجلترا في يورو 2020، حيث حلّ المنتخب وصيفا.
ونشر ساكا صوراً من المناسبة عبر حسابه على إنستغرام معلقاً "يوم مميز بالعودة إلى المنزل لإطلاق مشروع الزي المدرسي، شكراً لجميع المدارس وشركائنا وكل من ساهم في تقديم هذه الهدايا للطلاب".
ويستعد فريق المدرب ميكيل أرتيتا لمباراته الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد المقبل أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد.


