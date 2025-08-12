فيديو - ساكا يتبرع بـ1000 زي مدرسي لأطفال في أربع مدارس

came to Greenford to give kids free school uniform! pic.twitter.com/ccjKhfhAhN — UB1UB2 London (Southall) (@UB1UB2) August 11, 2025

في لفتة إنسانية مميزة، تبرع نجم أرسنال بوكايو ساكا بأكثر من 1000 زي مدرسي لأربع مدارس في منطقة إيلينغ، من بينها مدرستا إدوارد بيثام وجرينفورد الثانوية، اللتان التحق بهما خلال طفولته.ساكا، المولود والذي نشأ في إيلينغ، حرص على رد الجميل للمنطقة التي ترعرع فيها، حيث قام بزيارة المدارس بنفسه لتسليم الزي المدرسي للطلاب، في خطوة تهدف إلى مساعدة العائلات المتأثرة بأزمة المعيشة.وبحسب صحيفة "ذا ستاندرد"، فاجأ اللاعب الإنجليزي الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بحضوره الشخصي إلى المدارس الأربع، حيث سلّم الزي المدرسي لأكثر من 1000 طفل، ووقع التذكارات والتقط الصور مع الطلاب المبهورين.ويحافظ ساكا على علاقة وثيقة بإيلينغ التي قضى فيها جزءاً كبيراً من طفولته، وكان الشاب قد حصل قبل ثلاث سنوات على تكريمٍ بعد تألقه مع منتخب في يورو 2020، حيث حلّ المنتخب وصيفا.ونشر ساكا صوراً من المناسبة عبر حسابه على معلقاً "يوم مميز بالعودة إلى المنزل لإطلاق مشروع الزي المدرسي، شكراً لجميع المدارس وشركائنا وكل من ساهم في تقديم هذه الهدايا للطلاب".ويستعد فريق المدرب ميكيل أرتيتا لمباراته الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الأحد المقبل أمام يونايتد على ملعب أولد ترافورد.